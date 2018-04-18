18 Nisan 2018 Çarşamba3 Şaban 1439
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28 Şubat davası kararı için Doğu Perinçek bakın neler söyledi

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 28 Şubat davası kararları ilgili açıklamalarda bulundu.
28 Şubat davası kararı için Doğu Perinçek bakın neler söyledi
28 Şubat davası kararı için Doğu Perinçek bakın neler söyledi 28 Şubat davası kararı için Doğu Perinçek bakın neler söyledi 28 Şubat davası kararı için Doğu Perinçek bakın neler söyledi

Ulusal Kanal’da gazeteci Rafet Ballı’nın sunduğu “Çıkış Yolu” programında 28 Şubat davasında verilen muebbet kararlarını eleştirdi.

“28 Şubat ile ilgili mahkemenin aldığı karar hukuk dışı” olduğunu dile getiren, Perinçek, “Yargıtay'da kesin ve kesin ve kesin bozulacağından eminim. Yargıtay'da FETÖ'cüler temizlenmiş, bu kararı kim tasdik edecek? Erdoğan'ın gücü yetti mi komutanları tutuklamaya? Nazlı Ilıcaklar, Ahmet Altanlar hakkında hüküm yok ama tutuklu, burada da müebbet var tutuklu kimse yok. İşte Türk yargısı gerçeği bu” ifadelerini kullandı.

Perinçek konuşmasında, “Türkiye vatan savaşı verirken, komutanlarla savaşılır mı? Mahkeme müebbet hapis verip de tutuklayamıyorsa o mahkeme kararına güvenmiyor demektir. İktidar baskı yaptı ve müebbet cezalar çıktı ama tek bir tutuklama yok” dedi.

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