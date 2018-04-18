18 Nisan 2018 Çarşamba3 Şaban 1439
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Tacizin fotoğrafları ortaya çıktı! Oğlu çekmiş

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Konya'da Göç İdaresi Müdürlüğü yaptığı sırada, Mısırlı Marwa Attia Abdelrazek Moustafa (40) adlı kadına cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla soruşturma başlatılan ve ardından emekli olan Babaoğlu (55) hakkında, savcılık tarafından iddianame hazırladı.
Tacizin fotoğrafları ortaya çıktı! Oğlu çekmiş
Tacizin fotoğrafları ortaya çıktı! Oğlu çekmiş Tacizin fotoğrafları ortaya çıktı! Oğlu çekmiş Tacizin fotoğrafları ortaya çıktı! Oğlu çekmiş

İddianamede, 'cinsel saldırı' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istenen Babaoğlu'nun, suçu, 'kamu görevi nüfuzunu kötüye kullanarak' gerçekleştirdiği iddiasıyla cezanın yarı oranında artırılıp 15 yıla çıkarılması talep edildi. Kadının evinde oğlu tarafından çekilen fotoğraflar da soruşturma dosyasına konuldu.


Olay, geçen 3 Şubat'ta Mısırlı Marwa Attia Abdelrazek Moustafa'nın oğlu Karim Mohamed Abdelhakam Mohamed'in, polise ihbarıyla ortaya çıktı. Eve gelen polis, kapıyı açan Marwa Attia Abdelrazek Moustafa'nın odayı işaret etmesi üzerine, içeride bulunan İl Göç İdaresi Müdürü Ahmet Babaoğlu'nu gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Babaoğlu, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Valilik tarafından hakkında idari soruşturma başlatıldı. Evli olan Ahmet Babaoğlu, dilekçesini verip emekli oldu.

Babaoğlu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'cinsel saldırı' suçundan iddianame hazırlandı. İddianamedeki ifadesinde 20 Eylül'de Türkiye'ye geldiğini belirten Marwa Attia Abdelrazek Moustafa, 20 Kasım'da Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gidip iltica talebinde bulunduğunu belirtti. Sadece ikamet izni alabileceğini öğrenen Moustafa, bir ay sonra evrakını hazırlayıp tekrar gittiğinde Yemen uyruklu bir kadınla karşılaştığını, kadının kendisine kurum Müdürü Ahmet Babaoğlu'nun iyi bir insan olduğunu söylediğini, bunun üzerine çocuklarıyla birlikte Babaoğlu'nun yanına gidip görüştüğünü anlattı.

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'YARDIM İÇİN EVE GELDİ'

Görüşmede Ahmet Babaoğlu'nun kendisine yardımcı olacağını söylemesi üzerine oradan ayrıldığını ifade eden Moustafa, akşam saatlerinde Babaoğlu'nun telefonla aradığını, yardımcı olacağını söylediğini, sonra da evine geldiğini ileri sürdü. Babaoğlu evine geldiğinde çocukların diğer odada olduğunu belirten Moustafa, Babaoğlu'nun kendisine, 'Sen çok hoşuma gittin. Ben seninle evlenmek istiyorum' dediğini ileri sürdü. Moustafa, yaklaşık 1 saat oturan Babaoğlu'nun bir gün sonra da tekrar evine geldiğini ve 'Seninle birlikte olmak istiyorum' dediğini, bunun üzerine korktuğu için 'tamam' deyip, mutfaktaki kızının yanına gittiğini ve Babaoğlu'nun da yaklaşık yarım saat oturduktan sonra evden ayrıldığını söyledi.

Korktuğu için bir süre Ankara'da kaldığını ve oğlu Konya'da çalıştığı için kente döndüğünü belirten Moustafa, kızına ait telefonuna WhatsApp'tan Babaoğlu'nun 'Ben annenle evlenmek istiyorum' diye mesaj attığını belirtti.

TACİZ İDDİASI

Marwa Attia Abdelrazek Moustafa, geçen 3 Şubat günü de Ahmet Babaoğlu'nun öğle saatlerinde evine geldiğini, durumu oğluna mesaj atarak bildirdiğini ve oğlunun da polise haber verdiğini söyledi. Polisin daha sonra eve gelip odada oturan Babaoğlu'nu gözaltına aldığını belirten Moustafa, ''Ahmet Babaoğlu ile cinsel birlikteliğim olmadı. Kendisine hiçbir güvence vermedim. İnançlı ve namuslu birisiyim ve her seferinde Müdür Bey'in teklifini reddettim. Müdür Bey evde yalnız kaldığımız sıralarda benimle yakınlık kurmaya çalışıyordu. Evlenmek istediğini ve birlikte olmak istediğini söyledi. Kıyafetimi çıkarmaya çalışıp, beni taciz etti. Ben şikâyetçiyim'' dedi.

OĞLU: PARA VERİP, DÖNER ALMAYA GÖNDERDİ

Kadının oğlu Karim Mohamed Abdelhakam Mohamed de ifadesinde annesinin olayı anlatmasıyla durumdan haberdar olduğunu söyledi. Ahmet Babaoğlu'nun evlerine geldiğinde kendisine para vererek, uzakta olan kentin işlek bölgesinden döner almaya gönderdiğini belirten oğul Mohamed, evlerinin yakınından döner alıp geldiğinde ise Babaoğlu'nun döneri beğenmeyip tekrar gönderdiğini, ancak gitmeyip evin önünde bir süre beklediğini ileri sürdü.

Diğer oğul Manar Mohammed Abdelhakam Mohamed de Ahmet Babaoğlu'nun iki kez evlerine geldiğini, ilk geldiğinde Babaoğlu'nun, annesiyle özel bir şey konuşacağını söyleyip, kız kardeşiyle kendisini mutfağa gönderdiğini, bir süre sonra annesinin de ağlayarak mutfağa geldiğini ve kıyafetinin omuz kısmının yırtık olduğunu fark ettiğini belirtti.

'İHTİYAÇLARINI TESPİT ETMEK İÇİN EVE GİTTİM'

Suçlamaları kabul etmeyen Ahmet Babaoğlu ise ifadesinde Marwa Attia Abdelrazek Moustafa'nın müdürlüğe müracaat etmesinin ardından ihtiyaçların yardım kuruluşlarından karşılanması için sürekli ısrar ettiğini ve bunun üzerine olay günü evine gittiğini ileri sürdü. Babaoğlu, ''3 Şubat günü kadının ihtiyaçlarını tespit etmek için evlerine gittim. Kapıyı kadın açtı. Daveti üzerine içeri girip antrede durdum. Kadın mutfak ve odalara girip çıkıyordu. Bir süre sonra kapı çaldı. Kadın kapıyı açtığında polislerin geldiğini gördüm. Polisler hakkımda şikâyet olduğunu söyleyip gözaltına aldı'' dedi.

ARAPÇA MESAJLAR GÖNDERMİŞ

İddianamede; Ahmet Babaoğlu'nun, Mısırlı kadının kızının cep telefonuna WhatsApp'tan Arapça mesajlar gönderdiği belirtildi. Mesajlarda; 'Ben sizi çok özledim', 'Ben ve sizler bir aile gibi beraber kalırız, yani beraber kalırız', 'Yani sizinle birlikte kalmak için gelmeyeyim mi?', 'Siz sadece anneniz için geldiğimi düşünüyorsunuz', 'Eğer gelirsem kalırım bir aile gibi', 'Ceylanım ağlama', 'Ceylan güzel bir şeydir bizde', 'Benim ceylanımsın' yazılı olduğu kaydedildi.

İddianamede, 'cinsel saldırı' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istenen Ahmet Babaoğlu'nun, suçu, 'kamu görevi nüfuzunu kötüye kullanarak' gerçekleştirdiği iddiasıyla cezanın yarı oranında artırılıp 15 yıla çıkarılması talep edildi.

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