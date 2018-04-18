18 Nisan 2018 Çarşamba3 Şaban 1439
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Küba'da Castro'suz ilk seçim

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Küba'da Castro'suz ilk seçim
Küba'da yarın devlet başkanlığı seçimleri gerçekleşiyor. Seçimlerde ilk kez Castro ailesinden aday yok.
Küba'da Castro'suz ilk seçim Küba'da Castro'suz ilk seçim Küba'da Castro'suz ilk seçim

 

Küba lideri Raul Castro, 2008’den bu yana yürüttüğü devlet başkanlığı görevini bırakıyor. Castro ailesi yaklaşık 60 yıl boyunca Küba’yı yönetti. Küba’da yarım asra yakın bir sürenin ardından ilk kez devlet başkanlığında Castro adı olmayacak.

Küba Devrimi’nin lideri Fidel Castro’dan devlet başkanlığını devralan kardeşi Raul Castro görevini Devlet Başkanı Yardımcısı Miguel Diaz-Canel’e devredecek.

RAUL CASTRO GÖREVİ BIRAKACAK

Yarın toplanacak ulusal meclisin, ikinci 5 yıllık başkanlık döneminin sonunda görevini bırakacağını açıklayan Raul Castro’nun yerine Diaz-Canel’i başkanlığa seçmesi bekleniyor.  605 milletvekili ayrıca Ulusal Meclis başkanını, devlet başkanı yardımcısını ve Devlet Konseyi’nin 29 üyesini seçmek için oy kullanacak. Görev değişimiyle birlikte, Küba Cumhuriyeti’nin kurulduğu 1959 yılından bu yana ilk kez devlet başkanlığı makamında Castro soyadını taşımayan biri oturmuş olacak.

57 yaşındaki Diaz-Canel’in devlet başkanı olması ayrıca ülkenin kurucu kadroları içinde yer almayan, devrim döneminde yetişmiş kuşaktan bir ismin ilk kez başa geçmesi anlamına geliyor.

Öte yandan 86 yaşındaki Castro, devlet başkanlığı görevini bıraksa da ülkeyi yöneten Komünist Partinin başında kalacak. Dolayısıyla görev değişimi Castro’nun tamamen iktidardan çekilmesi anlamına gelmiyor.

Fidel Castro da 2008 yılında sağlık nedenleriyle devlet başkanlığı görevini kardeşine devretmişti. Castro, 2016 yılında 90 yaşında vefat etmişti.

DİAZ – CANEL KİMDİR?

Devlet başkanlığını devralması beklenen Diaz-Canel, 25 yıldır Komünist Parti içinde görev yapan bir isim. Santa Clara’daki Merkez Las Villas Üniversitesinde elektronik mühendisliği eğitimi alan Diaz-Canel, bir süre silahlı kuvvetlerde görev yaptıktan sonra kendi üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalıştı. Komünist Parti gençlik misyonlarında da görev yapan Diaz-Canel, 2013 yılında Raul Castro tarafından devlet başkan yardımcılığına getirilmişti.

 

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