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Erdoğan açıkladı: Türkiye erken seçime gidiyor!
Suriye'ye giden ekip saldırıya uğradı!
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»
DÜNYA
18.04.2018 14:39
Suriye'nin Duma kentinde Esad rejimin kimyasal silah kullandığı iddiaları üzerine bölgeye incelemeye giden ekip, silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası, incelemelerin ertelendiği duyuruldu.
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