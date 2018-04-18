18 Nisan 2018 Çarşamba3 Şaban 1439
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Türkiye'de bir ilk! Bakanlığa teslim edildi

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Türkiye'de yurt içi imkanlarla ilk kez geliştirilen 4. nesil teknolojiye sahip baz istasyonu ULAK'ta ilk teslimatlar gerçekleştirildi.
Türkiye'de bir ilk! Bakanlığa teslim edildi
Türkiye'de bir ilk! Bakanlığa teslim edildi Türkiye'de bir ilk! Bakanlığa teslim edildi Türkiye'de bir ilk! Bakanlığa teslim edildi

Türkiye'de, artan iletişim ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte uçtan uca, sürdürülebilir ve güvenilir iletişim altyapılarına yönelik ürün ve teknolojilerin yurt içi olanaklarla geliştirilmesine yönelik çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmalarda yerli ve milli olarak geliştirilen baz istasyonu ULAK önemli bir yer tutuyor.

ASELSAN GELİŞTİRDİ

ULAK, Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yürütülen Dördüncü Nesil (4G/LTE) Haberleşme Teknolojisi Geliştirme Projesi kapsamında ASELSAN tarafından geliştirildi.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Böylece Türkiye'de ilk kez 4. nesil teknolojiye sahip baz istasyonu, yurt içi imkanlarla hem yazılım hem de donanım bileşenleriyle geliştirilerek telekom ve mobil operatörlerinin kullanımına sunuldu.

HABERLEŞMEDE DIŞA BAĞIMLILIK AZALACAK

ULAK sayesinde ülke kaynakları verimli kullanılacak, güvenliğin ön planda tutulması dolayısıyla bilgiler korunacak.Türkiye'nin haberleşmedeki dışa bağımlılığını azaltacak ULAK'ın ülke ekonomisine 5 milyar dolardan fazla katkı sağlaması bekleniyor. Teknolojik bilgi birikimi de ülkeye yeni ufuklar açacak, ihracat fırsatları yakalanacak. Yeni Ar-Ge çalışmalarıyla 5G teknolojisinde iddialı konuma gelinecek.

SAHADAKİ İLK SINAV

ULAK, sahadaki ilk sınavını Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Evrensel Mobil Kapsama Projesi kapsamında verecek. Nüfusu 500'ün altındaki yerlere mobil geniş bant haberleşme altyapısı kurulmasını amaçlayan Evrensel Mobil Kapsama Projesi kapsamında ULAK baz istasyonlarının ilk teslimatları yapıldı.

BAKANLIĞA TESLİM EDİLDİ

Türkiye'nin en ücra köşesine bile 4,5G hizmeti sağlayacak projenin Faz-1 aşamasındaki ilk teslimatlar için bakanlık yetkilileri tarafından 30 Martta 52 BBU (ana bant ünitesi) ve 347 RRU (uzak telsiz ünitesi) için fabrika kabul testleri gerçekleştirildi ve testler başarıyla tamamlandı. Testleri geçen ürünler bakanlığa teslim edildi.

HAZİRAN'A KADAR SÜRECEK

Projenin Faz-1 aşamasının teslimatları haziran ayına kadar sürecek ve yılın ilk yarısında 489 baz istasyonunun teslimatları tamamlanacak. Faz-2 aşamasında ise 500'ün üzerinde ULAK kullanımı planlanıyor. Bu kapsamda 326 baz istasyonu için sipariş alındı. Faz-2 teslimatlarının mayıs ayından itibaren başlaması ve yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Diğer taraftan operatörlerin ticari şebekelerinde kullanılmak üzere 625 ULAK baz istasyonunun teslimatına ise ağustos ayından itibaren başlanması planlanıyor.

DÜNYADA SAYILI ÜLKELER ARASINA GİRDİK

ASELSAN'ın ana yüklenici, NETAŞ ve Argela'nın ise alt yüklenici olduğu ULAK Projesi'nde, Ağustos 2017'de kurulan ULAK Haberleşme AŞ, projenin koordinasyonunu ve sorumluluğunu yürütüyor. Türkiye, 4,5G teknolojisiyle geliştirilen LTE-Advanced standartlarına sahip ilk yerli baz istasyonu ULAK ile dünyada bu teknolojiye sahip birkaç ülke arasına girdi.

SSM, ULAK Haberleşme AŞ koordinesinde oluşturulan ve geliştirilmekte olan ekosistemle ilgili diğer aktörlerle koordineli şekilde, ULAK, Milli Ağ Teknolojileri (MİLAT) ve 5G Çekirdek Şebeke (ÇINAR) projeleri kapsamında elde edilen birikimden istifade ederek, Türkiye'nin 5G ve ötesine iletişim gücünü oluşturma çalışmalarına devam ediyor.

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