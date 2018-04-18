Kredi almak için bakın ne yapmış!

Yıldız Holding'te hareketli günler yaşanıyor. Milliyet'in Reuters'e dayandırdığı habere göre Yıldız Holding'in 8,5 milyar dolarlık borcunun 6,5 milyarının ciddi teminatlar alınarak yapılandırmaya hazırlandığı bildirildi. İki kaynak, sürecin önümüzdeki hafta sonlanmasının beklendiğini söyledi. Habere göre 4+4 toplam 8 yıl vadeli olacak şekilde borçlar yeniden yapılandırılacak, 4 yılın sonunda finansal test yapılacak. Holding, Türkiye'deki tüm taşınmazlarını da teminat olarak gösterecek.
YURT DIŞI ŞİRKETLERİ DE KAPSIYOR
Kaynaklara göre, içeride şirkete ait hemen hemen tüm gayrimenkuller teminat olarak alınıyor, yurt dışındaki şirketlerden de ciddi teminatlar alınıyor.
18 Nisan 2018 Çarşamba3 Şaban 1439
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Yıldız Holding'te hareketli günler yaşanıyor. Milliyet'in Reuters'e dayandırdığı habere göre Yıldız Holding'in 8,5 milyar dolarlık borcunun 6,5 milyarının ciddi teminatlar alınarak yapılandırmaya hazırlandığı bildirildi. İki kaynak, sürecin önümüzdeki hafta sonlanmasının beklendiğini söyledi. Habere göre 4+4 toplam 8 yıl vadeli olacak şekilde borçlar yeniden yapılandırılacak, 4 yılın sonunda finansal test yapılacak. Holding, Türkiye'deki tüm taşınmazlarını da teminat olarak gösterecek.
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