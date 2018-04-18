18 Nisan 2018 Çarşamba3 Şaban 1439
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Eski Milli Savunma Bakanı bıçaklanarak öldürüldü

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Eski Milli Savunma Bakanı bıçaklanarak öldürüldü
Eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan, İstanbul'da bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet zanlısı, gözaltına alındı.
Eski Milli Savunma Bakanı bıçaklanarak öldürüldü Eski Milli Savunma Bakanı bıçaklanarak öldürüldü Eski Milli Savunma Bakanı bıçaklanarak öldürüldü

İstanbul Sirkeci'deki bir kafede oturan 75 yaşındaki eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan, Yüksel K. tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla yaralandı. 

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Vuralhan, kaldırıldığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 

Şüpheli Yüksel K, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. 

MEHMET ERCAN VURALHAN KİMDİR?

Mehmet Ercan Vuralhan, 1987 Genel Seçimlerinde Anavatan Partisi'nden Ankara Milletvekili seçilmiş, 21 Aralık 1987 ile 30 Mart 1989 arasında Milli Savunma Bakanlığı yapmıştı. 

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