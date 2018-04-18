18 Nisan 2018 Çarşamba3 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:41Güneş 06:14Öğle 13:10İkindi 16:53Akşam 19:53Yatsı 21:20
    • 23°C Adana
    • 21°C Adıyaman
    • 20°C Afyon
    • 12°C Ağrı
    • 22°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 18°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 14°C Balıkesir
  • BIST: 112.099 3.08
  • Altın: 174,565 -1.65
  • Dolar: 4,0187 -1.93
  • Euro: 4,9747 -1.69

Bahçeli'den erken seçim hakkında yeni açıklama

»
Bahçeli'den erken seçim hakkında yeni açıklama
MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, resmi Twitter hesabından, erken seçimle ilgili yeni açıklamalarda bulundu.
Bahçeli'den erken seçim hakkında yeni açıklama Bahçeli'den erken seçim hakkında yeni açıklama Bahçeli'den erken seçim hakkında yeni açıklama

 

Bahçeli'nin tweetleri şu şekilde:

Demokrasilerde seçim tazelenme, yenilenme, yeni heves ve heyecanlarla geleceğin özlem ve hedeflerine kilitlenme vesilesidir. Millet iradesi umuttur, huzurdur, ufuktur, uğurdur, uçurumları kapatacak çare ve çözüm vetiresidir.

"SORUN ÇIKARANLARA, SORUNLU EMELLERE TAVİZ VERMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Demokrasi varsa sorunlara teslim, sorun çıkaranlara tahammül, sorunlu emellere talim ve taviz elbette mümkün değildir. Her karanlığa bir hilal, her karamsarlığa bir hakikat, her kavgaya bir haysiyet aydınlığıyla mukabele ve misilleme kaçınılmaz zarurettir.

"ÖNÜMÜZDEKİ SİSLİ SÜRECİ TÜRK MİLLETİNİN LEHİNE ÇEVİRMEK GÖREVİMİZDİR"

Önümüzdeki sisli süreci, risk ve tehlikelerle çevrelenmiş engebeli süreyi, Türk milletinin lehine çevirmek, Türkiye için bir avantaja dönüştürmek siyaset kurumunun, sorumluluk sahibi milli vicdanların asıl görev ve ödevleri arasındadır. Görevden kaçılmaz, ödevden korkulmaz.

"SAYIN CUMHURBAŞKANI'YLA ERKEN SEÇİM KONUSUNDA FİKİR BİRLİĞİNE VARDIK"

Sayın Cumhurbaşkanı’yla yaptığım müspet ve mümbit görüşmeyle önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben şuurunu 7 Ağustos Yenikapı ruhuyla teyit ederek tarihi mutabakata ulaştık. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin erkene alınmasında fikir birliğine vardık.

"DOĞRUSU BUDUR! OLMASI GEREKEN BUDUR"

Sayın Erdoğan erken seçim tarihi olan 24 Haziran 2018’i bir basın toplantısı ile duyurup cümle aleme tebliğ ve ilan etmiştir. Doğrusu budur,olması gereken budur,Türkiye’nin önü açılmış, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilebilmesi için demokratik yol haritası belli olmuştur.

"TÜRKİYE'NİN İÇ VE DIŞ ODAKLI PEK ÇOK MESELESİ VARDIR"

Türkiye’nin iç ve dış odaklı pek çok meselesi, üstesinden gelinmesi şart olan pek çok meşguliyeti vardır. Bunun için sandığa müracaat, millet iradesini harekete geçirmek büyük bir mecburiyettir. Yapılan, yapılması gereken de budur.

Sandıktan korkmak, seçimden kaygılanmak, demokrasinin erdemlerinden çekinmek sakat bir mantık, sakıncalı bir bakış, suçlu bir yaklaşımdır. Türkiye çok cepheden saldırı ve kuşatmaya uğramışken demokrasinin imkanlarına başvuru meşru, makul, muvafık bir davranıştır.

"İSTİKLAL HAKLARIMIZ BİZZAT TÜRK MİLLETİ TARAFINDAN GÜVENCEYE ALINACAKTIR"

24 Haziran 2018 Pazar Günü; cumhurun dirilişine, Cumhuriyet’in doğruluşuna, Türk milletinin devasa seçimine sahne olacaktır. Geldiğimiz bu aşamada Türkiye kazanacak, istikbalimiz parlayacak, istiklal haklarımız bizzat Türk milleti tarafından güvenceye alınacaktır.

"SEÇİM KARARI MİLLETİMİZE, ÜLKEMİZE, DEMOKRASİMİZE VE SİYASİ PARTİLERİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Seçim kararının milletimize, ülkemize, demokrasimize, siyasi partilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza değerlendirmelerinden, sağduyu ve olgun tavrından dolayı şükranlarımı iletiyorum.

"CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR"

Tekraren diyorum ki; Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır.Gayret bizden takdir Türk milletinden,himaye ise Cenab-ı Allah’tandır. Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti’dir,Türk milletinin ruh kökünden parlayarak doğmuştur.Önümüz hamd olsun açık, gelecek aydınlıktır.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Canikli: 3 bin kişiyi deşifre ettik! KHK geliyorCanikli: 3 bin kişiyi deşifre ettik! KHK geliyorMilli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, FETÖ'nün birinci aşama mahrem ve kripto yapısına mensup, TSK içinde 3 bin kişilik bir yapıyı deşifre ettiklerini belirterek, 'Önümüzdeki günlerde KHK ile bunlar da ihraç edilecek. Başbakanlık'a gönderdik' dedi.
Başbakan açıkladı! Süreç nasıl işleyecek?Başbakan açıkladı! Süreç nasıl işleyecek?Başbakan Binali Yıldırım 24 Haziran'da yapılacak erken seçim için sürecin nasıl işleyeceğini açıkladı.
YSK Başkanı'ndan erken seçim açıklamasıYSK Başkanı'ndan erken seçim açıklamasıYSK Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da yapılması beklenen seçim hakkında açıklamalarda bulundu.
Bahçeli'den erken seçim hakkında yeni açıklamaBahçeli'den erken seçim hakkında yeni açıklamaMHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, resmi Twitter hesabından, erken seçimle ilgili yeni açıklamalarda bulundu.
YÖK'ten beklenen açıklama geldi!YÖK'ten beklenen açıklama geldi!24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri nedeniyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 30 Haziran ve 1 Temmuz'da yapılacağı açıklandı.
Eski Milli Savunma Bakanı bıçaklanarak öldürüldüEski Milli Savunma Bakanı bıçaklanarak öldürüldüEski Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan, İstanbul'da bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet zanlısı, gözaltına alındı.
  • Erken seçim dünyayı da salladı!18 Nisan 2018 Çarşamba 16:28
  • 'SİHA Sezgin' seçim için bahaneleri sıraladı18 Nisan 2018 Çarşamba 15:40
  • Kredi almak için bakın ne yapmış!18 Nisan 2018 Çarşamba 15:31
  • Üniversiteye yolsuzluk operasyonu! Gözaltılar var18 Nisan 2018 Çarşamba 15:17
  • Türkiye'de bir ilk! Bakanlığa teslim edildi18 Nisan 2018 Çarşamba 15:00
  • Kanunlar bile durduramıyor! Verileri zorla alacak18 Nisan 2018 Çarşamba 14:40
  • Tacizin fotoğrafları ortaya çıktı! Oğlu çekmiş18 Nisan 2018 Çarşamba 14:20
  • 28 Şubat davası kararı için Doğu Perinçek bakın neler söyledi18 Nisan 2018 Çarşamba 14:00
  • O kaymakama FETÖ'den tutuklama18 Nisan 2018 Çarşamba 13:54
  • AB’den Türkiye'yi kızdıracak açıklama18 Nisan 2018 Çarşamba 13:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri