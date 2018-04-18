18 Nisan 2018 Çarşamba3 Şaban 1439
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Başbakan açıkladı! Süreç nasıl işleyecek?

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Başbakan açıkladı! Süreç nasıl işleyecek?
Başbakan Binali Yıldırım 24 Haziran'da yapılacak erken seçim için sürecin nasıl işleyeceğini açıkladı.
Başbakan açıkladı! Süreç nasıl işleyecek? Başbakan açıkladı! Süreç nasıl işleyecek? Başbakan açıkladı! Süreç nasıl işleyecek?

Başbakan Binali Yıldırım erken seçimle alakalı konuştu. "Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini açıklar, orada hangi partilerin seçime girmeye hak kazandığı belli olur. Süreç hemen başlayacak. Mecliste teklif olarak verilmesi gerekiyor. Komisyondan geçecek, daha sonra da Genel Kurul'da görüşülecek. 24 Haziran tarihi güzel bir tarihtir."

BOZDAĞ DA KONUŞTU

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "Türkiye, 24 Haziran 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini hayata geçiriyor. 24 Haziran 2018'de yeni bir dönem başlıyor. Seçim ve yeni dönem, aziz milletimize ve ülkemize hayırlı olsun."

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