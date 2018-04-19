19 Nisan 2018 Perşembe3 Şaban 1439
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Suudi Arabistan davet etti, Katar dahil oldu!

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Katar, Suudi Arabistan'da düzenlenen ve geçen pazartesi günü sona eren '1. Ortak Körfez Kalkanı'na katıldığını duyurdu.
Suudi Arabistan davet etti, Katar dahil oldu!
Suudi Arabistan davet etti, Katar dahil oldu! Suudi Arabistan davet etti, Katar dahil oldu! Suudi Arabistan davet etti, Katar dahil oldu!

 

Katar Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Ganim bin Şahin'in Suudi mevkidaşının daveti üzerine 1. Ortak Körfez Kalkanı tatbikatının son günündeki kapanış törenine katıldığı" ifade edildi.

TATBİKATA KATAR KUVVETLERİ DE KATILDI

Açıklamada ayrıca yaklaşık bir ay süren tatbikata Katar Silahlı Kuvvetleri'nden birliklerin de iştirak ettiği kaydedildi.

KATILANLARI AÇIKLAMAMIŞLARDI

Daha önce yapılan açıklamalarda tatbikat içerisinde yer alan katılımcı ülkelere ilişkin bilgi verilmemişti.

KRİZDEN BU YANA BİR İLK

Genelkurmay Başkanı Bin Şahin'in, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaklaşık bir yıl önce başlayan Körfez krizinden bu yana Suudi Arabistan'ı ziyaret eden ilk üst düzey Katarlı yetkili olduğu belirtiliyor.

TÜRKİYE DE KATILDI

Türkiye'nin de katıldığı "1. Ortak Körfez Kalkanı"nın eğitim aşaması 21 Mart'ta başlamış, 1 Nisan'dan itibaren de fiili tatbikata geçilmişti.

SUUDİ ARABİSTAN EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde ülkenin doğusundaki Eş-Şarkiye bölgesinde gerçekleştirilen tatbikat, 16 Nisan'da düzenlenen törenle sona ermişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

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