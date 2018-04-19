19 Nisan 2018 Perşembe3 Şaban 1439
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Galatasaray'a kupa şoku!

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Galatasaray'a kupa şoku!
Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray, 2-1'in rövanşında Akhisarspor'a evinde 2-0 yenildi ve kupadan elendi. Akhisarspor finale yükseldi.
Galatasaray'a kupa şoku! Galatasaray'a kupa şoku! Galatasaray'a kupa şoku!

 

Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve hakem Barış Şimşek'in düdük çaldığı maçta Akhisarspor'un gollerini 4 ve 35. dakikalarda Yevhen Seleznov kaydetti.

Galatasaray'da Maicon 77. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı görerek takımını 10 kişi bıraktı. Maicon, ligde oynanacak Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Galatasaray bu sonuçla Türkiye Kupası'ndan elendi. Finale yükselen Akhisarspor'un rakibi Fenerbahçe - Beşiktaş eşleşmesinin galibi olacak.

Teleset Mobilya Akhisarspor tarihinin ilk finalinde

Galatasaray'ı eleyerek sürpriz bir sonuca imza atan Teleset Mobilya Akhisarspor, tarihinde ilk kez bu kulvarda finale kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor'un rakibi, yarın oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasında belli olacak.

Organizasyonun final karşılaşması, 9 Mayıs Çarşamba günü Diyarbakır'da oynanacak.

- Türk Telekom Stadı'nda yenilmezlik serisi sona erdi

Yeşil-siyahlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırırken, Galatasaray'ın sahasında 21 maçtır süren yenilmezlik serisini de sonlandırdı.

Sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 21 resmi maçtan 19 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrılmıştı.

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