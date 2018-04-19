19 Nisan 2018 Perşembe4 Şaban 1439
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Diyarbakır'da sıcak temas! 4 terörist öldürüldü

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Diyarbakır'da sıcak temas! 4 terörist öldürüldü
Diyarbakır’ın Kulp ilçesi Yaylak mezrası mülki sınırları içerisinde, Jandarma Komando Timleri ve Güvenlik Korucu Timleriyle, bir grup terörist arasında sağlanan sıcak temas neticesinde 4 terörist ölü olarak etkisiz hale getirildi.
Diyarbakır'da sıcak temas! 4 terörist öldürüldü Diyarbakır'da sıcak temas! 4 terörist öldürüldü Diyarbakır'da sıcak temas! 4 terörist öldürüldü

Diyarbakır’ın Kulp ilçesi Yaylak mezrası mülki sınırları içerisinde, Jandarma Komando Timleri ve Güvenlik Korucu Timleriyle, bir grup terörist arasında sağlanan sıcak temas neticesinde 4 terörist ölü olarak etkisiz hale getirildi.
 

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