Diyarbakır’ın Kulp ilçesi Yaylak mezrası mülki sınırları içerisinde, Jandarma Komando Timleri ve Güvenlik Korucu Timleriyle, bir grup terörist arasında sağlanan sıcak temas neticesinde 4 terörist ölü olarak etkisiz hale getirildi.
19 Nisan 2018 Perşembe4 Şaban 1439
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Diyarbakır'da sıcak temas! 4 terörist öldürüldü
Diyarbakır’ın Kulp ilçesi Yaylak mezrası mülki sınırları içerisinde, Jandarma Komando Timleri ve Güvenlik Korucu Timleriyle, bir grup terörist arasında sağlanan sıcak temas neticesinde 4 terörist ölü olarak etkisiz hale getirildi.
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Diyarbakır'da sıcak temas! 4 terörist öldürüldüDiyarbakır’ın Kulp ilçesi Yaylak mezrası mülki sınırları içerisinde, Jandarma Komando Timleri ve Güvenlik Korucu Timleriyle, bir grup terörist arasında sağlanan sıcak temas neticesinde 4 terörist ölü olarak etkisiz hale getirildi.
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