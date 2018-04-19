Yeni kriz kapıda! Kurz'dan skandal karar

Viyana’daki bir camide Çanakkale Savaşı'nın canlandırıldığı bir etkinlik düzenlenmesi Avusturya Başbakanı Kurz'u rahatsız etti. Kurz camiyi kapatma sinyali verdi.

Viyana'nın en büyük camilerinden birinde Çanakkale Savaşı'nın canlandırıldığı bir etkinlikten basına yansıyan görüntüler AvusturyaBaşkanı Kurz'u rahatsız etti.

2016 yılında çekildiği belirtilen ve haftalık "Falter" gazetesinde yayımlanan fotoğraflarda, asker üniforması giydirilmiş çocuklar Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale'de savaşan askerleri canlandırıyor. Gazetede yer alan karelerden birinde şehit rolündeki çocukların yerde yattıkları ve üzerlerinin Türk bayraklarıyla örtüldüğü görülüyor.

KURZ: ASLA MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre; fotoğrafların yayınlanmasının ardından basına açıklamalarda bulunan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz,"söz konusu olayın Avusturya'da yeri olmadığını ve (böyle bir olaya) asla müsamaha gösterilmeyeceğini" söyledi.



CAMİLERİ KAPATMAYA ÇALIŞIYORLAR



Sağ çizgideki Avusturya Halk Partisi (ÖVP) lideri Kurz, Avusturya yasalarına göre etkinliğin sergilendiği Avrupa Türk İslam Birliği'ne (ATİB) bağlı caminin kapatılmasının dahi söz konusu olabileceğini belirtti.

Kurz, ayrıca Sosyal Demokrat Partili (SPÖ) Viyana Belediyesi'nin Müslüman derneklerine sağlanan devlet yardımları konusunda "daha katı olması gerektiğini" söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATTILAR



Partinin Viyana Eyalet Teşkilatı Başkanı Gernot Blümel de din işlerinden sorumlu Kültür Dairesi'ne olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatılması yönünde talimat verdiğini açıkladı.