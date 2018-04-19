Fatih Portakal CHP'nin 'hazırız' açıklamasına sinirlendi

Seçim tarihinin 24 Haziran olarak açıklanması, muhalif kesimi tedirgin etti. Yeni bir yenilginin ayak sesleri olan bu seçim günü için şimdiden "Bu bir senaryo, sandıkları koruyalım." gibi yorumlar yapılıyor, yenilginin kılıfı hazırlanıyor.

"NASIL BİR CHP ANLAMIŞ DEĞİLİM"

Fatih Portakal da CHP'nin "Hazırız" açıklamasından tatmin olmayanlardan biri. Twitter hesabından attığı tweetle tepki gösteren Portakal, CHP'nin hem hazırız deyip hem de 15 gün içinde adaylarını açıklayacak olmalarına değindi.

Portakal, "Nasıl bir CHP anlamış değilim : sandık 66 gün sonra, CHP’li yetkili adaylarını 15 gün içinde açıklarız diyor. Seçime hazırız derken, hazır olmadıklarını söylüyor aslında..." dedi.

HÜSRANIN FOTOĞRAFI

Geçtiğimiz her seçimde de CHP "Kazancağız." açıklaması yaparak seçmenlerini heveslendiriyor ancak seçim günü hüsranla sonuçlanıyordu.

Portakal'ın bu seçimlerden birinde ekrana yansıyan görüntüsünde, hayal kırıklığı yüzünden okunuyordu. Bu tepki de aynı durumu tekrar yaşama korkusu...