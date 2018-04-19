19 Nisan 2018 Perşembe4 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:39Güneş 06:13Öğle 13:09İkindi 16:53Akşam 19:54Yatsı 21:21
    • 23°C Adana
    • 22°C Adıyaman
    • 17°C Afyon
    • 17°C Ağrı
    • 15°C Amasya
    • 16°C Ankara
    • 23°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 12°C Balıkesir
  • BIST: 112.216 0.10
  • Altın: 175,291 0.79
  • Dolar: 4,0292 0.40
  • Euro: 4,9902 0.36

Erdoğan ilk turda yüzde kaç oy alır? İşte o seçim tahmini

»
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kritik zirvenin ardından erken seçim kararı alındı.
Erdoğan ilk turda yüzde kaç oy alır? İşte o seçim tahmini
Erdoğan ilk turda yüzde kaç oy alır? İşte o seçim tahmini Erdoğan ilk turda yüzde kaç oy alır? İşte o seçim tahmini Erdoğan ilk turda yüzde kaç oy alır? İşte o seçim tahmini

Erdoğan seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılacağını duyurdu. Erdoğan'ın bu açıklaması akıllara anket sonuçlarını getirdi. Andy-Ar araştırma şirketi başkanı Faruk Acar, erken seçimle ilgili çok önemli bir tahminde bulundu.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLK TURDA YÜZDE 55 ALIR"

Takvim'in haberine göre Acar "Şu an itibariyle , 40 gün sonra seçime gidildiğinde, 20 yıldır yanılmayan ve kamuoyunda ciddi bir güvenilirliği olan, başında olduğum, emekçisi olduğum Andy-Ar adına, altına imzamı atayım ve sorumluluğu alayım; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 55 gibi bir oyu var, daha altı değil. Bugünkü koşullarda daha ilk turda mesele bitiyor." şeklinde konuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Halisdemir davasında karar açıklandıHalisdemir davasında karar açıklandı15 Temmuz'da darbecilere karşı koyan ve şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir davasında mahkeme kararını açıkladı. Sanıkların tamamına ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi.
TSK'dan acı haber! Şehidimiz varTSK'dan acı haber! Şehidimiz varTSK, "18 Nisan 2018 tarihinde Hatay ili Yayladağı ilçesinde yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan gruba müdahale esnasında meydana gelen silah kazası sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." açıklamasını yaptı.
Karlov cinayetinde bomba iddia!Karlov cinayetinde bomba iddia!Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastı soruşturmasında, FETÖ’cü tetikçi Altıntaş’ın cep telefonunun şaşırtma amacıyla 50 metre uzağa bırakıldığı değerlendirmesi yapıldı.
Erdoğan ilk turda yüzde kaç oy alır? İşte o seçim tahminiErdoğan ilk turda yüzde kaç oy alır? İşte o seçim tahminiCumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kritik zirvenin ardından erken seçim kararı alındı.
Fatih Portakal CHP'nin 'hazırız' açıklamasına sinirlendiFatih Portakal CHP'nin 'hazırız' açıklamasına sinirlendiErken seçim kararının açıklanmasının ardından CHP'nin içi boş bir "hazırız" açıklaması yapması Portakal'ı kızdırdı.
İngiliz erkenden başladı! Hazımsızlıklarını sayfalara taşındıİngiliz erkenden başladı! Hazımsızlıklarını sayfalara taşındıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim kararı ülke gündeminin bir numaralı maddesi haline geldiği gibi, uluslararası basının da manşetlerini süsledi. İngiliz Guardian, bu kararı hazmedemedi
  • Diyarbakır'da sıcak temas! 4 terörist öldürüldü19 Nisan 2018 Perşembe 07:20
  • 'Seçim 2018' tam 1 sene oynattı19 Nisan 2018 Perşembe 07:15
  • Üniversite katili ‘rapor’ beklemiş19 Nisan 2018 Perşembe 07:10
  • Suudi Arabistan davet etti, Katar dahil oldu!18 Nisan 2018 Çarşamba 23:00
  • Ankara'dan Fransa'ya Balkanlar cevabı18 Nisan 2018 Çarşamba 22:50
  • Canikli: 3 bin kişiyi deşifre ettik! KHK geliyor18 Nisan 2018 Çarşamba 20:17
  • Başbakan açıkladı! Süreç nasıl işleyecek?18 Nisan 2018 Çarşamba 20:15
  • YSK Başkanı'ndan erken seçim açıklaması18 Nisan 2018 Çarşamba 20:14
  • Bahçeli'den erken seçim hakkında yeni açıklama18 Nisan 2018 Çarşamba 20:11
  • YÖK'ten beklenen açıklama geldi!18 Nisan 2018 Çarşamba 16:37
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri