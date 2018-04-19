Erdoğan ilk turda yüzde kaç oy alır? İşte o seçim tahmini

Erdoğan seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılacağını duyurdu. Erdoğan'ın bu açıklaması akıllara anket sonuçlarını getirdi. Andy-Ar araştırma şirketi başkanı Faruk Acar, erken seçimle ilgili çok önemli bir tahminde bulundu.
"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLK TURDA YÜZDE 55 ALIR"
Takvim'in haberine göre Acar "Şu an itibariyle , 40 gün sonra seçime gidildiğinde, 20 yıldır yanılmayan ve kamuoyunda ciddi bir güvenilirliği olan, başında olduğum, emekçisi olduğum Andy-Ar adına, altına imzamı atayım ve sorumluluğu alayım; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 55 gibi bir oyu var, daha altı değil. Bugünkü koşullarda daha ilk turda mesele bitiyor." şeklinde konuştu.