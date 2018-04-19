19 Nisan 2018 Perşembe4 Şaban 1439
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Seçim kararını vermeden önce Erdoğan’ın masasına gelen son anket!

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Seçim kararını vermeden önce Erdoğan’ın masasına gelen son anket!
24 Haziran 2018'de erken seçim kararı alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kararı almadan önce masasına gelen son anketin sonuçları ortaya çıktı.
Seçim kararını vermeden önce Erdoğan’ın masasına gelen son anket! Seçim kararını vermeden önce Erdoğan’ın masasına gelen son anket! Seçim kararını vermeden önce Erdoğan’ın masasına gelen son anket!

Kasım 2019’da yapılacak seçimler 24 Haziran 2018’e alındı. Bahçeli’yle görüştükten sonra erken seçim tarihini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Suriye ve Irak merkezli olarak bölgemizde yaşanan tarihi önemdeki hadiseler Türkiye’nin bir an önce belirsizlikleri aşmasını zorunlu hale getirmiştir” dedi.

Gazeteci Mehmet Acet Yeni Şafak'taki köşe yazısında erken seçim kararı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan sonanketi paylaştı. 

İşte Acet'in yazısının ilgili kısmı: 

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı başında görev yapan bir isme şöyle bir soru sormuştum:

“Cumhurbaşkanının fikirlerini etkileyen birkaç başlık sıralayabilir misiniz?”

Birkaç başlık sıralarken bunların arasına “anketleri de” sıkıştırıverdi muhatabım.

Erdoğan’ın iyi bir ‘anket okuyucusu’ olduğu bilinir.

Sadece parti tercihlerini değil, halkın nelerden memnun, nelerden şikayet ettiğini önüne koyulan araştırmaları didik didik ederek takip eder.

Erdoğan, dün “Devlet Bahçeli ile birlikte Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik” dedikten sonra, araştırıp önüne gelen son anketin hangi verileri sunduğunu öğrendim.

Cumhurbaşkanı’nın önüne gelen, öncekilere göre kapsamı çok daha geniş tutulan bu anketin sonuçları, erken seçim kararı almak için yeterli bir gerekçe olabilirdi.

BU PAZAR SEÇİM OLSA...

Cumhurbaşkanının önüne gelen son araştırmaya göre “Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusuna verilen cevaplar şu şekilde ortaya çıktı:

AK Parti: % 49

CHP: % 21

MHP: % 10

HDP: % 10

İP: % 8

Benzer veriler, Şubat ve Mart ayında yapılan kamuoyu araştırmaları sonucunda da karşımıza çıkmıştı.

Rakamlar zaten kendi yorumunu yapıyor ama birkaç kelam edelim:

MHP TÜRBÜLANSTAN ÇIKTI

Bu veriler, AK Parti’nin Kasım 2015’teki gücünü koruduğunu, MHP’nin aynı dönemde yaşadığı türbülanstan kısmen çıktığını gösteriyor.

CHP DİBE VURDU

Muhalefet cephesinde ise, CHP açısından alarm verici bir tablo karşımızda duruyor.

Üstelik, AK Parti’ye çalışan anket firmalarının yaptığı araştırmalar, CHP’ye müzahir araştırma şirketlerinin anketleriyle birbirini teyit ediyor.

AKŞENER HESABI TUTMADI

Bu verilere göre, Meral Akşener’in çıkışının daha çok AK Parti ve MHP’den oy kapmaya yarayacağını hesap edenler açısından durum, evdeki hesabın çarşıya uymadığına işaret ediyor.

Tabi, Türkiye’de sandığın şakasının olmadığının, seçim dönemlerinde seçmen tutumlarında sonuçları etkileyecek ciddi yer değiştirmelerin yaşandığının tecrübeyle sabit olduğunu buraya not edelim...."

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