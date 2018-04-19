Karlov cinayetinde bomba iddia!

Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastı soruşturmasında, FETÖ’cü tetikçi Altıntaş’ın cep telefonunun şaşırtma amacıyla 50 metre uzağa bırakıldığı değerlendirmesi yapıldı.

Türkiye’nin uluslararası itibarına ve Rusya ile olan ilişkisine darbe vurmayı hedefleyen Büyükelçi Andery Karlov suikasti soruşturmasında çarpıcı bir tespit yapıldı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı’nın büyük bir titizlikle yürüttüğü, başta Rusya olmak üzere dünyanın yakından takip ettiği soruşturma önemli bir aşamaya geldi. Olay yerinde FETÖ’cü polis Mevlüt Mert Altıntaş’ın cesedinin 50 metre uzağında bulunan iPhone marka cep telefonunu, buraya bilinçli olarak attığı değerlendirmesi yapıldı.

Karar’da yer alan habere göre suikastin her aşamasının çok dikkatli planlandığı ve buna göre hareket edildiği ve kendisine verilen talimatı yerine getirerek telefonunu da ölmeden önce oraya bıraktığı bildirildi. iPhone şifresinin kırılmasının çok zor olduğu bilindiği için soruşturmacıların oyalanması için bunun bir taktik olduğu ifade edildi.



EL KAİDE KARŞITI MESAJ ÇIKTI:

Telefondaki rehbere, Whatsapp ve internet aramaları ile ajandasına ulaşıldığını ifade eden kaynaklar, iCloud şifresinin de kırıldığını belirtti. iCloud’unu son olarak olay günü yedeklediğini, 4 ayrı yedekleme yapıldığı belirlendi. Katilin FETÖ’cü abilerinin talimatlarını harfiyen uyguladığını belirten kaynaklar, soruşturmanın bu telefona odaklanmasının hedeflendiği değerlendirmesi yapıldı. Altıntaş’ın kendisine radikal dinci bir terör örgütü üyesi görüntüsü vermek için hareket ettiği, Karlov’u katlettikten sonra da bu imajı destekleyecek şekilde propaganda yaptığı belirlenmişti. Kaynaklar Altıntaş’ın cep telefonundan çıkan mesajlarında aksini gösterir içerikler bulunduğunu bildirdi. Paralelci Altıntaş’ın terör örgütü El Kaide karşıtı mesajlar olduğunu belirtti.

DOSYA ŞİFREYE TAKILMADI:

Büyükelçi Karlov, 19 Aralık’ta Ankara’da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Karlov suikastının faili Altıntaş ise teslim ol çağrılarına ateşle karşılık vermiş, polisle çatışırken ölmüştü. Altıntaş’ın cep telefonunun şifresinin kırılması için Apple’dan yardım istendi. Ancak şirket uluslararası bir suikastın aydınlatılması konusunda yardımcı olmadı. Soruşturmayı ilgiyle izleyen FBI’ın da şifrenin kırılması için savcılığa yardım önerdiği ama, karşılığında tüm dosyayı görmek istediğini Karar duyurmuştu. Savcılık bu teklifi kabul etmedi. Şifrenin kırılması için Çin’den gelen bir uzman görevlendirildi ama, başarılı olamadı. Ancak soruşturma şifreye takılmadı. Dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necip Cem İşçimen’in başlattığı ve Savcı Akıncı’nın sürdürdüğü soruşturmada suikastin ve suikastçinin tüm izleri tek tek ortaya çıkarıldı. Delillerden suikastin kilit şüphelilerine ulaşıldı. Son olarak Altıntaş’a örgüt adına suikast talimatı verdiği değerlendirilen eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışanı Şahin Söğüt gözaltına alınarak tutuklandı. Cinayetle ilgili aralarında Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş ve serginin organizatörlüğünü yapan Mustafa Timur Özkan’ın da bulunduğu 3’ü polis 7 kişi tutuklanmıştı.