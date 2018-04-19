19 Nisan 2018 Perşembe4 Şaban 1439
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TSK'dan acı haber! Şehidimiz var

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TSK'dan acı haber! Şehidimiz var
TSK, "18 Nisan 2018 tarihinde Hatay ili Yayladağı ilçesinde yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan gruba müdahale esnasında meydana gelen silah kazası sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." açıklamasını yaptı.
TSK'dan acı haber! Şehidimiz var TSK'dan acı haber! Şehidimiz var TSK'dan acı haber! Şehidimiz var

Ayrıntılar geliyor..

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