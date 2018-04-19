Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maça neşeli başlamıştı. Üst üste gelen goller sonrasında morali bozulan tecrübeli çalıştırıcı ilk yarı biterken kenardan adeta esip gürledi.
Kenardan oyunculara sert direktifler veren kurt çalıştırıcı, 3 değişiklik yapsa da hezimetin önüne geçemedi. Maç sonunda Fatih Terim'in hedefinde hakemler vardı. Terim soyunma odasında Barış Şimşek'e yüksek sesle sitemde bulundu.
"ÖLÜYÜ DİRİLTTİNİZ"
Galatasaray'ın kupada Akhisarspor'a elendiği maçın ardından sarı kırmızılı takımın teknik patron Fatih Terim adeta çılgına döndü. Terim maçın bitiş düdüğünün ardından soyunma odası koridorlarında hakem Barış Şimşek ve ekibine çok sert tepki gösterdi.
Basın mensuplarının mix-zone alanına alınmadığı o anlarda, koridorlar Terim'in 'Ölüyü dirilttiniz' sözleriyle yankılandı. Soyunma odası koridorları o anlarda adeta ölüm sessizliğine bürünürken, deneyimli teknik adamın sert tepkisi sonrası sesinin kısıldığı da dikkatlerden kaçmadı.
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Terim çılgına döndü! "Ölüyü dirilttiniz"
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maça neşeli başlamıştı. Üst üste gelen goller sonrasında morali bozulan tecrübeli çalıştırıcı ilk yarı biterken kenardan adeta esip gürledi.
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