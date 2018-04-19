İşte CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim çıkışı yapan MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştükten sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacağını açıkladı.

Açıklamanın ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'den, "Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır" açıklaması geldi.

Bu gelişme üzerine gözler CHP'ye çevrildi. CHP'nin Cumhurbaşkanı kim olacak sorusuna ise Takvim yazarı Bülent Erandaç'tan yanıt geldi.

Buna göre "derin CHP" kararını verdi ve Yılmaz Büyükerşen aday olarak belirlendi.

İşte o köşe yazısının ilgili bölümü;

DERİN CHP, YILMAZ BÜYÜKERŞEN'E KARAR VERDİ

İstanbul Baronları-Derin CHP, CHP'nin muhtemel Cumhurbaşkanı adayları Yılmaz Büyükerşen, İlhan Kesici, İlker Başbuğ ve Haluk Koç'u enine boyuna tartıştı. Ve aday olarak, Yılmaz Büyükerşen'in çıkarılmasını uygun buldu. Bu derin görüşmelerden sonra, Konya'da yapılan CHP Belediye Başkanları toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e "Ne zaman yurt gezisine çıkacaksın? Bu bir görev" demesi, ilk işaret olarak değerlendiriliyor.