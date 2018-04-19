19 Nisan 2018 Perşembe4 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:39Güneş 06:13Öğle 13:09İkindi 16:53Akşam 19:54Yatsı 21:21
    • 26°C Adana
    • 24°C Adıyaman
    • 20°C Afyon
    • 17°C Ağrı
    • 20°C Amasya
    • 22°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 19°C Aydın
    • 18°C Balıkesir
  • BIST: 112.012 -0.08
  • Altın: 174,941 0.59
  • Dolar: 4,0359 0.57
  • Euro: 4,9877 0.31

Küba'da Castro'suz ilk seçim

»
Küba'da Castro'suz ilk seçim
Küba'da yarın devlet başkanlığı seçimleri gerçekleşiyor. Seçimlerde ilk kez Castro ailesinden aday yok.
Küba'da Castro'suz ilk seçim Küba'da Castro'suz ilk seçim Küba'da Castro'suz ilk seçim

 

Küba lideri Raul Castro, 2008’den bu yana yürüttüğü devlet başkanlığı görevini bırakıyor. Castro ailesi yaklaşık 60 yıl boyunca Küba’yı yönetti. Küba’da yarım asra yakın bir sürenin ardından ilk kez devlet başkanlığında Castro adı olmayacak.

Küba Devrimi’nin lideri Fidel Castro’dan devlet başkanlığını devralan kardeşi Raul Castro görevini Devlet Başkanı Yardımcısı Miguel Diaz-Canel’e devredecek.

RAUL CASTRO GÖREVİ BIRAKACAK

Yarın toplanacak ulusal meclisin, ikinci 5 yıllık başkanlık döneminin sonunda görevini bırakacağını açıklayan Raul Castro’nun yerine Diaz-Canel’i başkanlığa seçmesi bekleniyor.  605 milletvekili ayrıca Ulusal Meclis başkanını, devlet başkanı yardımcısını ve Devlet Konseyi’nin 29 üyesini seçmek için oy kullanacak. Görev değişimiyle birlikte, Küba Cumhuriyeti’nin kurulduğu 1959 yılından bu yana ilk kez devlet başkanlığı makamında Castro soyadını taşımayan biri oturmuş olacak.

57 yaşındaki Diaz-Canel’in devlet başkanı olması ayrıca ülkenin kurucu kadroları içinde yer almayan, devrim döneminde yetişmiş kuşaktan bir ismin ilk kez başa geçmesi anlamına geliyor.

Öte yandan 86 yaşındaki Castro, devlet başkanlığı görevini bıraksa da ülkeyi yöneten Komünist Partinin başında kalacak. Dolayısıyla görev değişimi Castro’nun tamamen iktidardan çekilmesi anlamına gelmiyor.

Fidel Castro da 2008 yılında sağlık nedenleriyle devlet başkanlığı görevini kardeşine devretmişti. Castro, 2016 yılında 90 yaşında vefat etmişti.

DİAZ – CANEL KİMDİR?

Devlet başkanlığını devralması beklenen Diaz-Canel, 25 yıldır Komünist Parti içinde görev yapan bir isim. Santa Clara’daki Merkez Las Villas Üniversitesinde elektronik mühendisliği eğitimi alan Diaz-Canel, bir süre silahlı kuvvetlerde görev yaptıktan sonra kendi üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalıştı. Komünist Parti gençlik misyonlarında da görev yapan Diaz-Canel, 2013 yılında Raul Castro tarafından devlet başkan yardımcılığına getirilmişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Küba'da Castro'suz ilk seçimKüba'da Castro'suz ilk seçimKüba'da yarın devlet başkanlığı seçimleri gerçekleşiyor. Seçimlerde ilk kez Castro ailesinden aday yok.
Rusya ve Ermenistan anlaştıRusya ve Ermenistan anlaştıRusya ve Ermenistan arasında Ortak Hava Savunma Sistemi ile ilgili anlaşma imzalandı.
Irak 300'ü aşkın kişiyi idam edecekIrak 300'ü aşkın kişiyi idam edecekIrak mahkemeleri 300'ü aşkın kişiyi DEAŞ'a üye oldukları suçlamasıyla idam cezasına çarptırdı, yüzlerce kişiye ise müebbet hapis cezası verdi.
35 yıllık yasağın ardından ilk kez açıldı!35 yıllık yasağın ardından ilk kez açıldı!Suudi Arabistan'da 35 yıllık yasağın ardından başkent Riyad'da ilk sinema salonu açıldı. 2030 yılına kadar ise 350 merkezde 2 bin 500 sinema salonun açılmasının hedeflendiği kaydedildi
İran'da 5,9 büyüklüğünde depremİran'da 5,9 büyüklüğünde depremİran'ın tek nükleer santraline ev sahipliği yapan Buşehr eyaletine bağlı Kaki şehrinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Putin'in makam aracı satışa çıktıPutin'in makam aracı satışa çıktıRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir önceki makam aracı 8,5 milyon rubleye (139 bin dolar) satışa çıkarıldı.
  • Trump: Daha iyi bir dostumuz yok19 Nisan 2018 Perşembe 11:26
  • Şok eden iddia! Avrupa'dan Esed'e..19 Nisan 2018 Perşembe 09:40
  • Yeni kriz kapıda! Kurz'dan skandal karar19 Nisan 2018 Perşembe 09:20
  • Trump'tan bırakma sinyali! 'Terk ederim...'19 Nisan 2018 Perşembe 09:00
  • İşte o kimyasal bomba! Parçaları Türkiye'ye verecekler19 Nisan 2018 Perşembe 08:15
  • ABD'den tehdit: Türkiye'ye yaptırım uygulanabilir!19 Nisan 2018 Perşembe 08:00
  • ETA terör örgütü 5 Mayıs'ta kendini feshedecek19 Nisan 2018 Perşembe 07:15
  • ABD'den Rusya açıklaması! Harika bir iş yapıyor18 Nisan 2018 Çarşamba 16:00
  • 10 binlerce Türk gözaltına alındı18 Nisan 2018 Çarşamba 15:12
  • Aliyev resmen Cumhurbaşkanı oldu18 Nisan 2018 Çarşamba 14:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri