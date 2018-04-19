Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor: Hüseyin Göçek
21 Nisan Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-Bursaspor: Serkan Çınar
13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor: Ali Palabıyık
16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Ümit Öztürk
22 Nisan Pazar:
16.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım
16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Göztepe: Arda Kardeşler
19.00 Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor: Halis Özkahya
23 Nisan Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu