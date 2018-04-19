Fatih Terim'i çıldırtan G.Saraylı futbolcu!



Galatasaray'ın Akhisarspor'a 2-0 yenilerek Türkiye Kupası'na veda etmesi futbol kamuoyunda şoke etkisi oluşturdu.



Mücadelede iki sarı kartla oyundan atılan Maicon ise Fatih Terim'in hedefindeki isim oldu. Brezilyalı savunmacıya atıldıktan sonra büyük tepki gösteren tecrübeli çalıştırıcının bu tavrı 'oyuncuyu tamamen sildi' yorumlarının yapılmasına neden oldu.



Hatırlanacağı üzere Fatih Terim, Maicon'u Gençlerbirliği maçındaki hataları sebebiyle Başakşehir maçında yedek oturtmuştu.



Terim'in stoperde yeniden Denayer'e dönmesi bekleniyor. Maicon, gördüğü bu kırmızı kartın ardından Süper Lig'de Galatasaray'ın Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacağı maç öncesinde cezalı duruma düştü.

