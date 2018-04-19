Spor Toto Süper Lig’de 5’inci sırada yer alan Trabzonspor’un, Avrupa Kupaları’na katılma hedefi sıkıntıya girdi. Ligi ilk 4 sırada tamamlayan takımlardan birinin Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanması durumunda lig 5’incisine Avrupa Kupaları’na katılma hakkı doğarken, ilk 4’te yer alan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın mücadele ettiği kupa yarı final mücadelesinde ligde 12’nci sırada yer alan Teleset Mobilya Akhisarspor’un Galatasaray’ı saf dışı bırakarak adını finale yazdırması, Trabzonspor’un da hesaplarını bozdu.
AVRUPA ZORA GİRDİ
Ligde son 5 haftaya girilirken 4’üncü sıradaki Fenerbahçe’nin 11 puan gerisinde bulunan bordo-mavililerin, ilk 4 şansı da mucizelere kaldı. Rakibini geçebilmesi için kalan tüm maçlarını kazanıp Fenerbahçe’nin de 12 puan kaybetmesini beklemek zorunda olan bordo-mavililerin gözü Ziraat Türkiye Kupası finalinde olacak. Trabzonspor Avrupa Kupaları’na katılabilme noktasında, kalan 5 haftada 5’inci sıradaki yerini koruyup, 9 Mayıs’ta oynanacak kupa final karşılaşmasında Teleset Mobilya Akhisarspor’un kaybetmesini beklemek zorunda kalacak.
İKİ SEZONDUR AVRUPA’DA YOK
Son olarak 2015-16 sezonunda Avrupa Kupaları’nda mücadele eden bordo-mavililer, son iki sezondur ise Avrupa Kupaları’na katılım hakkı elde edemedi. Bordo-mavililer bu sezon da Avrupa biletini alamaması durumunda üst üste 3 sezon Avrupa’dan uzak kalacak. Trabzonspor daha önce 2000-01, 2001-02 ve 2002-03 sezonunlarında üst üste 3 yıl Avrupa’ya gidememişti.
19 Nisan 2018 Perşembe4 Şaban 1439
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Trabzonspor'u Avrupa korkusu sardı!
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