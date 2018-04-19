19 Nisan 2018 Perşembe4 Şaban 1439
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Herkes şaştı kaldı! Bunu neden yaptı?

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Herkes şaştı kaldı! Bunu neden yaptı?
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Akhisar Belediyespor'un Galatasaray'ı TT Stadı'nda 2-0 yenerek finale adını yazdırdığı maça Seleznyov damga vurdu.
Herkes şaştı kaldı! Bunu neden yaptı? Herkes şaştı kaldı! Bunu neden yaptı? Herkes şaştı kaldı! Bunu neden yaptı?

Akhisarspor'un iki golünü atarak turun kahramanı olun Yevhen Seleznyov'un 2'nci golden sonra sevinmemesi dikkat çekti.

Seleznov ağları havalandırmasının ardından sevincini yaşamayıp tribünlere döndü ve adeta 'özür diler' gibi bir davranışta bulundu.


Ukraynalı oyuncu golden sonra taraftarlara dönüp, iki elini yana açtı. Bu tavırlar şaşkınlık yarattı. 


Öte yandan Seleznyov, Türkiye kariyerinde Konyaspor'dan sonra ilk kez G.Saray maçında birden fazla gol attı. Seleznyov'un maçın sonlarında bir frikik atışında top direkten döndü.

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