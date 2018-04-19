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Polatlı davasında ceza yağdı
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GÜNCEL
19.04.2018 11:46
Polatlı darbe davasında 27 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 20 sanığa da müebbet hapis cezası verildi.
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