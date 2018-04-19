19 Nisan 2018 Perşembe4 Şaban 1439
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Türkiye'ye çirkin saldırı! Anında karşılık verildi

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Cyber Warrior’a bağlı Akıncılar, son zamanlarda terör örgütlerini bahane ederek Türkiye’ye saldırmalarını ve karalamalarına karşı hack saldırısı yaptı.
Türkiye'ye çirkin saldırı! Anında karşılık verildi
Türkiye'ye çirkin saldırı! Anında karşılık verildi Türkiye'ye çirkin saldırı! Anında karşılık verildi Türkiye'ye çirkin saldırı! Anında karşılık verildi


Akıncılar hack grubu, Almanya, Frnsa ve Yunanistan ve Hollanda’nın da bulunduğu bir çok ülkeye siber saldırılar düzenledi. Hack saldırısında bir çok devlet ve kurum sitelerini hacklediklerini söyleyen Akıncılar grubu Hackledikleri sitelere Türk bayrağı temalı ve
"Ezan oldum Dinmedim 
Bayrak Oldum İnmedim
Şehit oldum Ölmedim
Adım Müslüman Soyadım Türk" şeklinde mesaj bıraktılar. 

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Yüzlerce site hacklediklerini ve gerekli mesajı bıraktıklarını söyleyen Cyber Warrior Akıncılar hack grubu, Devletimiz Siyaseten ve sahada düşmanlara gereken cevabı veriyor, bizler de Akıncılar olarak sanal da bu düşmanlara gereken cevabımızı gösteriyoruz. Ülkemize saldıran hangi ülke yada grup olduğu fark etmez mutlaka onlara karşı cevap veririz" Akıncılar grubu yaptıkları açıklamaların devamında, "sitelere kuru bir saldırı yapmıyoruz, ilk önce mesajımı güçlü şekilde ileteceğimiz siteleri belirliyoruz. Bunlar genelde devlet yada kurum siteleri yani Başbakanlık yada bakanlıklar oluyor. Ardında o sitelerin bütün bilgilerini çekip(bütün veritabanını) o siteyi hackleyip index atıyoruz. Aldığımız bütün bilgileri de devletimizin ilgili kurumlarına teslim ediyoruz." dediler.
 

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