2018 YKS sınavı ne zaman yapılacak, neden tarihi değişti?

Erken seçim tarihinin 24 Haziran olarak belirlenmesinin ardından ''üniversite sınavı ne zaman?'' sorusu gündeme geldi. Dün YÖK'ten YKS için yapılan açıklama sonrasında üniversite sınavı tarihi belli oldu.

Erken seçim tarihinin 24 Haziran olarak açıklanması yeni bir soruyu gündeme getirmişti. YÖK'ün açıkladığı takvime göre bu yıl 23-24 Haziran olarak belirlenen YKS'nin tarihi değiştirildi.

Bu yıl ilk defa uygulanacak olan ve üniversiteye giriş sınavı olarak bilinen YKS için YÖK'ten yeni bir açıklama geldi. Erken seçim tarihinin açıklanması sonrasında harekete geçen YÖK , YKS'nin tarihini güncelledi. YKS sınav tarihi 30 Haziran-1 Temmuz olarak değiştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün yapılan erken seçim tarihi açıklamasından sonra üniversite sınavı için bir değişiklik yapılması bekleniyordu. YÖK tarafından dün yapılan açıklama sonrasında üniversite sınavı tarihi de belli oldu.

ÖSYM YKS tarihi için toplandı

Bu yıl ilk defa uygulanacak olan YKS'ye 2.5 milyon adayın girmesi bekleniyor. Erken seçim tarihinin belirlenmesinin ardından acil bir şekilde toplanan ÖSYM, hızlı bir değişiklik için karar verdi. YKS 1. oturum için temel yeterlilik testi (TYT) 30 Haziran Cumartesi, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) 1 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek.