19 Nisan 2018 Perşembe4 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:39Güneş 06:13Öğle 13:09İkindi 16:53Akşam 19:54Yatsı 21:21
    • 28°C Adana
    • 25°C Adıyaman
    • 19°C Afyon
    • 19°C Ağrı
    • 21°C Amasya
    • 22°C Ankara
    • 23°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 23°C Aydın
    • 19°C Balıkesir
  • BIST: 111.806 -0.26
  • Altın: 174,877 0.55
  • Dolar: 4,0292 0.40
  • Euro: 4,9860 0.28

2018 YKS sınavı ne zaman yapılacak, neden tarihi değişti?

»
2018 YKS sınavı ne zaman yapılacak, neden tarihi değişti?
Erken seçim tarihinin 24 Haziran olarak belirlenmesinin ardından ''üniversite sınavı ne zaman?'' sorusu gündeme geldi. Dün YÖK'ten YKS için yapılan açıklama sonrasında üniversite sınavı tarihi belli oldu.
2018 YKS sınavı ne zaman yapılacak, neden tarihi değişti? 2018 YKS sınavı ne zaman yapılacak, neden tarihi değişti? 2018 YKS sınavı ne zaman yapılacak, neden tarihi değişti?

Erken seçim tarihinin 24 Haziran olarak açıklanması yeni bir soruyu gündeme getirmişti. YÖK'ün açıkladığı takvime göre bu yıl 23-24 Haziran olarak belirlenen YKS'nin tarihi değiştirildi.

Bu yıl ilk defa uygulanacak olan ve üniversiteye giriş sınavı olarak bilinen YKS için YÖK'ten yeni bir açıklama geldi. Erken seçim tarihinin açıklanması sonrasında harekete geçen YÖK, YKS'nin tarihini güncelledi. YKS sınav tarihi 30 Haziran-1 Temmuz olarak değiştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün yapılan erken seçim tarihi açıklamasından sonra üniversite sınavı için bir değişiklik yapılması bekleniyordu. YÖK tarafından dün yapılan açıklama sonrasında üniversite sınavı tarihi de belli oldu. 

ÖSYM YKS tarihi için toplandı

Bu yıl ilk defa uygulanacak olan YKS'ye 2.5 milyon adayın girmesi bekleniyor. Erken seçim tarihinin belirlenmesinin ardından acil bir şekilde toplanan ÖSYM, hızlı bir değişiklik için karar verdi. YKS 1. oturum için temel yeterlilik testi (TYT) 30 Haziran Cumartesi, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) 1 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek. 

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
2018 YKS sınavı ne zaman yapılacak, neden tarihi değişti?2018 YKS sınavı ne zaman yapılacak, neden tarihi değişti?Erken seçim tarihinin 24 Haziran olarak belirlenmesinin ardından ''üniversite sınavı ne zaman?'' sorusu gündeme geldi. Dün YÖK'ten YKS için yapılan açıklama sonrasında üniversite sınavı tarihi belli oldu.
SPK'nın yeni başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu kimdir, memleketi neresi?SPK'nın yeni başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu kimdir, memleketi neresi?Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanlığına, Ali Fuat Taşkesenlioğlu atandı. Atama kararı Resmi Gazete'de yer aldı.
Turhal şeker fabrikası kime satıldı?Turhal şeker fabrikası kime satıldı?Çorum, Yozgat, Kırşehir ve Niğde (Bor) şeker fabrikalarının ardından Turhal Şeker Fabrikası da satıldı? Kırşehir, Niğde, Yozgat, Çorum, Turhal şeker fabrikası kime satıldı? Turhal şeker fabrikası için en yüksek teklifi kim verdi? Erzurum şeker satıldı mı?
Mehmet Savaş Polat kimdir?Mehmet Savaş Polat kimdir?Ülkemizde ve dünyanın mazlum coğrafyalarında gerçekleştirdiği faaliyetlerle milletimizin iyilik eli olan Türkiye Diyanet Vakfının yeni genel müdürü Mehmet Savaş Polat oldu.
Dursun Ali Sarıoğlu kimdir, neden hayatını kaybetti?Dursun Ali Sarıoğlu kimdir, neden hayatını kaybetti?Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Dursun Ali Sarıoğlu 81 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
Almanya - Brezilya maçı hangi kanalda?Almanya - Brezilya maçı hangi kanalda?Futbol severler ekran başına! Dünya futbolunun iki büyük devi kozlarını hazırlık maçında paylaşıyor. Almanya – Brezilya arasındaki karşılaşma naklen ve sadece Ülke TV’de ekrana geliyor.
  • Regaip kandili günü nasıl ibadet edilmeli, bugünün faziletleri neler?22 Mart 2018 Perşembe 10:31
  • Regaip kandilinde kaç gün oruç tutulmalı,ne zaman ve nasıl niyet edilmeli?22 Mart 2018 Perşembe 00:11
  • Regaip kandili günü hangi dualar okunmalı, bu güne özel dualar var mı?22 Mart 2018 Perşembe 00:04
  • Regaip kandili gecesi okunacak dualar neler, nasıl ibadet edilmeli?21 Mart 2018 Çarşamba 23:59
  • Hürriyet, Posta, Kanal D, CNN Türk kime satıldı, yeni sahibi kim?21 Mart 2018 Çarşamba 15:16
  • Deniz Bölükbaşı kimdir, kaç yaşındaydı, memleketi neresi?21 Mart 2018 Çarşamba 08:58
  • Dağdan toplanan burlumbuş otu hangi hastalıklara iyi gelir?20 Mart 2018 Salı 15:52
  • Kaman ceviz fidanı dikiminin püf noktası20 Mart 2018 Salı 14:50
  • Fenerbahçe-Galatasaray derbisi muhtemel ilk 11'ler, kadroda kimler var?17 Mart 2018 Cumartesi 12:44
  • Altınköy ve Altınköy Müzesi 15 Mart’ta açılıyor12 Mart 2018 Pazartesi 11:14
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri