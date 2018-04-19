Son ankette cumhur ittifakının oy oranı kaç?

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, erken seçimle ilgili merak edilenleri yanıtlarken, "Birileri kendi hazırlıksızlıklarını bize fatura etmeye kalkışmasın" şeklinde konuştu.

Erken seçim konusunda açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, son yapılan anket sonuçlarına da değinirken, "Cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 55.6 gözüküyor." dedi.

Ünal'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Siyaseten seçim havası oluştuğunda buna bigane kalmamız düşünülemez. 65 gün sonra seçime gidiyoruz. AK Parti olarak her seçim arefesinde tekrar seçim olacakmış gibi çalışmalarımızı başlatırız. AK Parti olarak her şekilde seçime hazırız.

"BU SEÇİMİN DİĞERLERİNDEN BİR FARKI VAR"

Bu seçimin diğer seçimlerden bir farkı var. Çünkü bu seçim cumhurbaşkanlığı ile milletvekili seçimlerinin bir arada gelişeceği, artık seçim beyannamelerinin bizzat cumhurbaşkanı adayı tarafından ilan edilecek bir süreç oluşturuyor.

Şu anda Sayın Genel Başkanımızın başkanlığında cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çalışmaları için uyum üst komisyonu çalışmaları başladı. Nihai çalışmalarımızı 19 Nisan'da Sayın Cumhurbaşkanımıza sunacağız demiştik. Sayın Cevdet Yılmaz'ın sunumuyla bu toplantı başladı.

Biz geçmişte seçimlerden alıkonulmak istenen, genel başkanı yasaklanmış, partisi kapatılmak istenmiş, demokrasi dışı müdahalelerle önü kesilmek istenmiş bir gelenekten geliyoruz.

"BİRİLERİ KENDİ HAZIRLIKSIZLIKLARINI BİZE FATURA ETMEYE KALKIŞMASIN"

Biz her zaman demokrasinin tesisinden yana olduk. Bu çerçevede seçime girmek için yasalarla belirlenmiş koşulları taşıyan tüm aday ve partilerin 24 Haziran'da sandıkta seçmenin karşısına çıkmasından yanayız. Dolayısıyla bu süreçte birileri kendi hazırlıksızlıklarını bize fatura etmeye kalkışmasın.

Haziran ayı içerisinde erken seçim gibi bir niyetimiz olsaydı, kongrelerimizi buna göre planlardık. Gençlik Kolları, Kadın Kolları Kongremiz gerçekleşmedi. 28 Nisan'da İzmir, 6 Mayıs'ta da İstanbul kongremizi gerçekleştireceğiz. Kongrelerimizle ilgili alınmış bir karar henüz söz konusu değil.

En son yapılan ankette cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 55.6 gözüküyor.