19 Nisan 2018 Perşembe4 Şaban 1439
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Polis kılık değiştirip, yakaladı

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Adana polisi simitçi, çaycı ve ayakkabıcı boyacısı kılığına girip yaptığı fuhuş operasyonunda 8'i kadın 10 kişiyi gözaltına aldı.
Polis kılık değiştirip, yakaladı
Polis kılık değiştirip, yakaladı Polis kılık değiştirip, yakaladı Polis kılık değiştirip, yakaladı

Adana polisi simitçi, çaycı ve ayakkabıcı boyacısı kılığına girip park ve köprü altında düzenlediği fuhuş operasyonunda 8'i kadın 10 kişiyi gözaltına aldı.
 
 Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şehir merkezindeki İnönü Parkı ve Celal Bayar Köprülü Kavşağı gibi yerlerde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine park ve köprü altlarında çalışma başlattı. Çaycı, simitçi ve ayakkabı boyacısı kılığına giren polis, yapılan takip sonucunda parka gelen ve daha önceden fuhuş yapmaktan suç kaydı bulunan 8 kadının fuhuş amaçlı erkeklerle görüştüğünü tespit etti. 
Köprü altında polis suçüstü yakaladı 
 
Polis bu tespitlerin üzerine park ve köprü altlarına operasyon yaptı. İnönü Parkı'nda daha önceden tespit edilen 7 kadın fuhuş amaçlı parkta bulunup çevreyi rahatsız ettikleri gerekçesiyle emniyete götürüldü. Burada bir kişi de fuhşa aracılık ettiği iddiasıyla yakalandı. Kadınlar polis aracına götürülürken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "çekmeyin" diye bağırıp ağlayarak tepki gösterdi. Polis köprü altına baskın yaptığında ise bir kadınla bir erkeği suçüstü yakaladı. Zanlılar polis merkezine getirildi. 
 
Polisin operasyon yaptığını gören vatandaşlar "Namusumuzu çöpte bulmadık. Bunların yüzüne parka gelip oturamıyorduk. İyi ki polis operasyon yaptı" dedi. 
 
Gündüz parka gece otoyola
 
 Ayrıca dün şafak vakti yapılan operasyonda 8 zanlının kimsesiz ve muhtaç kadınlara tehditle gündüz İnönü Parkı'nda gece ise otoyolda kadınlara fuhuş yaptırdığı öğrenildi. Parktan gözaltına alınan kadınlara çevreye rahatsızlık vermekten, fuhuş yaparken yakalanan kadına fuhuş yapmak, erkeğe ise ahlaka aykırı davranıştan işlem yapıldı. İnönü Parkında gözaltına alınan kişiye ise fuhşa aracılık etmekten işlem yapıldı. 
 

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