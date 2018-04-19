19 Nisan 2018 Perşembe4 Şaban 1439
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Kelime-i Şehadet getirdi 6.kattan bağıra bağıra atladı

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ŞİŞLİ Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir kişi, 6. kattan atlayıp intihar etti.
Kelime-i Şehadet getirdi 6.kattan bağıra bağıra atladı
Kelime-i Şehadet getirdi 6.kattan bağıra bağıra atladı Kelime-i Şehadet getirdi 6.kattan bağıra bağıra atladı Kelime-i Şehadet getirdi 6.kattan bağıra bağıra atladı

ŞİŞLİ Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin göz polikliniği binasının 6. kattan atladı. Metrelerce yükseklikten acil servis bölümünün çatı kısmına düşen kişi olay yerinde hayatını kaybetti. 

Olay Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin göz polikliniği binasında saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre göz poliklinik binasının 6'ıncı katında bir kişi kendini camdan sarkıttı. 

METRELERCE YÜKSEKLİKTEN KENDİNİ AŞAĞIYA BIRAKTI
Camdaki kişiyi gören çevredeki vatandaşlar durumu polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra camdaki kişi  kendini metrelerce yükseklikten aşağıya bıraktı. Acil servis binasının çatısındaki beton zemine düşen kişiye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ağır yaralanan kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastanenin güvenlik görevlileri ise olay yerine gelen basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı. Bunun üzerine hastanedeki vatandaşlar ise güvenlik görevlilerine tepki gösterdi.

ATLAMA ANI KAMERADA
Öte yandan camdaki kişinin atlama anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde pencereye çıkan kişi kendini aşağıya bırakıyor.

"KELİME-İ ŞEHADET GETİREREK ATLADI"
Olayın görgü tanığı Kıymet Demir, "Camdaki kişinin istekleri vardı hastaneden. Eğer isteklerim yerine getirilmezse atlarım diyordu. 20 dakika boyunca buradaki insanlar atlamaz diye seyrettiler.Daha sonra camdaki kişi şehadet getirerek kendini aşağıya bıraktı"dedi.

"KİMSE UMURSAMADI"
Başka bir görgü tanığı Mustafa Aktaş ise "25-30 yaşlarında bir kişi cama çıkmıştı. "Yardım edin" "İtfaiye merdiveni getirin" diye bağırıyordu. Kimse bakmıyordu. Güvenlikçilerin hiçbiri umursamıyordu. Hastanedeki kişiler ise camlardan bakıyordu. Daha sonra besmele çekip Kelime-i Şehadet getirerek kendini aşağıya bıraktı" dedi.

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