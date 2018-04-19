19 Nisan 2018 Perşembe4 Şaban 1439
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Almanya 3. Havalimanı'nı yakın takibe aldı

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Berlin'e 10 yıldır havalimanı yapamayan Almanlar, Türkiye'nin mega projesine hayran kaldı.
Almanya 3. Havalimanı'nı yakın takibe aldı
Almanya 3. Havalimanı'nı yakın takibe aldı Almanya 3. Havalimanı'nı yakın takibe aldı Almanya 3. Havalimanı'nı yakın takibe aldı

Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda gerçekleştirdiği projeler arasında yer alan 3. Havalimanı'nda sona gelindi.

29 EKİM'DE AÇILACAK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 29 Ekim'de havaalanının açılışının yapılacağını duyurdu.

3. Havalimanı'nda sona gelinmesi Alman medyasında da geniş yer buldu.

DRONE ÇEKİMİ

Ülkede yayın yapan Manager Magazin'de mega projenin havadan çekilen görüntülerine yer verildi.

"BERLİN'DE SADECE HAYALİ KURULABİLİR"

Berlin'e havalimanı yapmak isteyen ancak 10 yıldır ortaya bir taş bile koyamayan Almanlar, görüntülerde şu ifadeleri kullandı: "Berlin Brandenburg Havalimanı’nın (BER) açılışı yıllardır ertelendiği için Berlin’de muhtemelen bunun sadece hayali kurulabilir. Kaynak: E

DÜNYANIN EN BÜYÜK HAVALİMANI

İstanbul’da ise ekim ayı sonunda inşaat sahiplerinin açıklamalarına göre, dünyanın en büyük havalimanı açılacak.

Havalimanın açılış tarihi 29 Ekim 2018 olarak belirlendi. İstanbul Atatürk Havalimanı yeni havalimanı açıldıktan sonra kapatılacak."

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