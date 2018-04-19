Erken seçim teklifi yarın TBMM'de

Erken seçim teklifi yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. TBMM Genel Kurulunda, AK Parti ve MHP'nin ortak seçim önergesinin, bugün TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülmesine ilişkin AK Parti Grup önerisi kabul edildi.
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Erken seçim teklifi yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. TBMM Genel Kurulunda, AK Parti ve MHP'nin ortak seçim önergesinin, bugün TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülmesine ilişkin AK Parti Grup önerisi kabul edildi.