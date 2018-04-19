'Ilımlı İslam' projesi tam gaz devam'

Prens Selman'ın 'ılımlı İslam çıkışı sonrası Suudi Arabistan'da her geçen gün yeni bir karar açıklanıyor. Son olarak Suudi Arabistan'da önümüzdeki 5 yıl içinde 600 sinema salonu açılacağı duyuruldu.

Suudi Arabistan'da 35 yıldır yürürlükte olan sinema yasağının kaldırılmasının ardından, bir adım daha atıldı. 600 SİNEMA SALONU Ülkede açılan sinema ihalesini Dubaili Mecid El Futtaim’in Vox Sinemaları kazandı. Şirket, 2 milyar Suudi Riyali harcayarak (yaklaşık 533 milyon ABD doları) 600 sinema daha açacağını duyurdu. Suudi Arabistan’ın ilk IMAX teknolojisine sahip sinemasının da önümüzdeki günlerde Riyad’da açılacağı açıklandı. PRENS SELMAN ILIMLI İSLAM'A DÖNME SÖZÜ VERMİŞTİ Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 24 Ekim 2017'de ülkesini "ılımlı İslam"a döndürme sözü vermişti.