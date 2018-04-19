BJK TV'den şoke eden Şenol Güneş iddiası

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarıda kalan Fenerbahçe maçının ardından BJK TV'den büyük bir tepki geldi.

BJK TV Genel Müdürü Bülent Ülgen, başına yabancı madde gelmesi nedeniyle hastaneye götürülen Şenol Güneş'e yapılanlara büyük tepki gösterdi.



'AMBULANSA BİNERKEN YUMRUKLADILAR'

Bülent Ülgen canlı yayında Fenerbahçe'yi sert bir dille eleştirirken ''Şenol Güneş'i ambulansa binerken tekmelemeye ve yumruklamaya çalışmışlar. Futbolcularımızı öldürmeye kalktınız. En ağır şekilde yargılanmalı ve cezasını çekmelisiniz. Yazıklar olsun. Keşke 30 yıl daha almasaydınız da bu rezilliği Türkiye'ye yaşatmasaydınız'' ifadelerini kullandı.