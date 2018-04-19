20 Nisan 2018 Cuma4 Şaban 1439
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Futbol rezaleti! Utanç verici görüntüler...

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Futbol rezaleti! Utanç verici görüntüler...
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Tribünlerden atılan cisimler ve 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle maç tatil edildi.
Futbol rezaleti! Utanç verici görüntüler... Futbol rezaleti! Utanç verici görüntüler... Futbol rezaleti! Utanç verici görüntüler...

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan yarı final rövanş karşılaşması, 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi.

İLK 11'LER

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, De Souza, Mehmet Topal, Dirar, Chahechouhe, Giuliano, Soldado

Beşiktaş: Fabricio, Adriano, Pepe, Tosic, Caner Erkin, Medel, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Babel, Talisca, Negredo

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

BEŞİKTAŞLILAR ÜLKER STADI'NDA

Vodafone Park'ın önünde toplanan 2 bin 160 siyah-beyazlı taraftar, polis eşliğinde Ülker Stadı'na vardı.

​Beşiktaşlı taraftarlar, toplam 32 otobüsle Kadıköy'e gelirken bazı otobüslerin camlarının kırık olduğu görüldü.

Ülker Stadı'na girişleri esnasında 3 taraftar, yaşanan olaylar sebebiyle gözaltına alındı.

MAÇ TATİL EDİLDİ

Tribünlerden atılan cisimlerle maç sık sık durdu. Beşiktaş yedek kulübesi yakınlarında taraftarlarla Beşiktaşlı futbolcular arasında çıkan tartışma büyüdü. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, atılan bir cisimle başından yaralandı.

​Hakemler maçı tatil etme kararı aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 25 Nisan Çarşamba toplanarak yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ile ilgili kararını verecek.

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