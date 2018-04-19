Futbol rezaleti! Utanç verici görüntüler...

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan yarı final rövanş karşılaşması, 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi.
İLK 11'LER
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, De Souza, Mehmet Topal, Dirar, Chahechouhe, Giuliano, Soldado
Beşiktaş: Fabricio, Adriano, Pepe, Tosic, Caner Erkin, Medel, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Babel, Talisca, Negredo
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar
BEŞİKTAŞLILAR ÜLKER STADI'NDA
Vodafone Park'ın önünde toplanan 2 bin 160 siyah-beyazlı taraftar, polis eşliğinde Ülker Stadı'na vardı.
Beşiktaşlı taraftarlar, toplam 32 otobüsle Kadıköy'e gelirken bazı otobüslerin camlarının kırık olduğu görüldü.
Ülker Stadı'na girişleri esnasında 3 taraftar, yaşanan olaylar sebebiyle gözaltına alındı.
MAÇ TATİL EDİLDİ
Tribünlerden atılan cisimlerle maç sık sık durdu. Beşiktaş yedek kulübesi yakınlarında taraftarlarla Beşiktaşlı futbolcular arasında çıkan tartışma büyüdü. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, atılan bir cisimle başından yaralandı.
Hakemler maçı tatil etme kararı aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu, 25 Nisan Çarşamba toplanarak yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ile ilgili kararını verecek.