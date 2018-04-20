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Afrin'den acı haber! Şehidimiz var
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GÜNCEL
19.04.2018 23:56
Afrin'de mayın temizliği sırasında meydana gelen patlama sonucu bir uzman çavuş şehit oldu.
Afrin'de mayın temizliği sırasında meydana gelen patlama sonucu bir uzman çavuş şehit oldu.
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