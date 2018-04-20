20 Nisan 2018 Cuma4 Şaban 1439
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Afrin'den acı haber! Şehidimiz var

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Afrin'den acı haber! Şehidimiz var
Afrin'de mayın temizliği sırasında meydana gelen patlama sonucu bir uzman çavuş şehit oldu.
Afrin'den acı haber! Şehidimiz var Afrin'den acı haber! Şehidimiz var Afrin'den acı haber! Şehidimiz var

Afrin'de mayın temizliği sırasında meydana gelen patlama sonucu bir uzman çavuş şehit oldu.

 

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