Şenol Güneş hastaneye kaldırıldı!

Fenerbahçe maçında yabancı cisim isabet eden Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı. Deneyimli teknik adamın hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında başına yabancı madde isabet eden Şenol Güneş'in kafasına 5 dikiş atıldı.

Olaylı derbi sırasında başına yabancı madde isabet eden Şenol Güneş'in hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Deneyimli teknik adamın kontrol amaçlı geceyi hastanede geçireceği belirtildi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve bazı yöneticiler, Şenol Güneş'in kaldırıldığı hastaneye geldi. Orman girişte gazetecilerin sorularına; 'Şu anda bir şey söylemek istemiyorum. Hocamla ilgilenmek istiyorum.'yanıtını verdi.

DOKTORDAN İLK AÇIKLAMA

Şenol Güneş'in doktoru Yunus Aydın; "Tomografi çektik. Beyinde basit bir sarsıntı geçirmiş diyebiliriz. Hayatı tehlikesi de yok. Emniyet olarak geceyi burada geçirecek. Yarın taburcu ederiz" açıklamalarında bulundu.

Şenol Güneş hastaneye böyle götürüldü