Büyük olaylar çıktı! Derbi tatil edildi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı, çıkan olaylar sebebiyle 0-0 devam ederken tatil edildi.

Maçta ikinci yarının başlamasıyla gerginlik arttı. 47. dakikada Medel ile Valbuena'nın tartışmasının alevlendirdiği ortamda sinir seviyesi 55. dakikada zirve yaptı.

Beşiktaş yedek kalecisi Tolga Zengin'in yedek kulübesinin arkasında bir şahısla tartışmasının üzerine o noktaya giden teknik direktör Şenol Güneş'in başına yabancı cisim isabet etti. Şenol Güneş yere düştü. Ardından saha kenarı karıştı.

Beşiktaşlı futbolcular soyunma odasına hareket etti. Olaylar bununla da bitmedi. Soyunma odası koridorları da karıştı. Polis koridora giderek olaylara müdahale etti. Mete Kalkavan ve yardımcıları da içeri girdi. Fenerbahçeli futbolcular sahada kalıp kararı bekledi.

Bir süre odasında yardımcılarıyla ve TFF gözlemcileriyle görüşen Mete Kalkavan maçın tatil edildiğini duyurdu.

Öte yandan Beşiktaş'ta Pepe 30. dakikada Josef'e yaptığı faul sonrası kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

İlk maçı 2-2 biten derbinin rövanşında hakemin maçı tatil etmesinin ardından gözler TFF'ye çevrildi. TFF'nin önünde iki seçenek bulunuyor.

İlk seçenek, Fenerbahçe'nin hükmen yenik sayılması ve Beşiktaş'ın otomatik olarak finale yükselmesi. İkinci seçenek ise maçın kaldığı yerden aynı skorla devam etmesi olacak. TFF Yönetim Kurulu kısa bir süre içerisinde kararını kamuoyuna duyuracak.



TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ



Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadyumu'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının tatil edilmesinin ardından, Türkiye Futbol Federasyonu açıklama yaptı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadyumu'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci müsabakası, yaşanan saha olayları nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilmiştir. Müsabakanın akıbetiyle ile ilgili karar önümüzdeki hafta içinde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından verilecektir. Maçta yaralanan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz"denildi.