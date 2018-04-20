20 Nisan 2018 Cuma5 Şaban 1439
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Küstah açıklamada dikkat çeken tarih! ABD rahat durmamış, yeni PKK hamlesi

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PKK/YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin siyasi kanadı olan Suriye Demokratik Konseyi’nin, ABD temsilciliği açmak için resmen kayıt yaptırdığı ortaya çıktı.
Küstah açıklamada dikkat çeken tarih! ABD rahat durmamış, yeni PKK hamlesi
Küstah açıklamada dikkat çeken tarih! ABD rahat durmamış, yeni PKK hamlesi Küstah açıklamada dikkat çeken tarih! ABD rahat durmamış, yeni PKK hamlesi Küstah açıklamada dikkat çeken tarih! ABD rahat durmamış, yeni PKK hamlesi

Terör örgütü PKK/PYD'nin yeni ismi Suriye Demokratik Konseyi (SDK) 31 Ocak’ta ABD Adalet Bakanlığı’nın yabancı ajan yasası kapsamında (Foreign Agents Registration Act – FARA) ‘yabancı siyasi parti temsilciliği’ olarak kaydoldu.

‘ETKİLEME’ MİSYONU

Dikkat çeken detay Adalet Bakanlığı’nın web sayfasına yüklenen başvuru belgelerinin Türkiye’nin Afrin’de Zeytin Dalı harekâtının başladığı 20 Ocak’tan sadece 3 gün sonra 23 Ocak’ta doldurulmuş olması. Temsilciliğin misyonu ‘Amerika’daki yasama faaliyetlerini Suriye’de federalizmin bir çözüm olarak seçilmesi, Türk işgalinin sonlandırılması ve SDG’nin kontrolündeki bölgede uluslararası bir havalimanı işletmesine izin verilmesi yönünde etkileme’ olarak tanımlandı.

FARA belgelerine göre temsilcilikte SDK’nın Washington Temsilcisi Suriye vatandaşı Sinem Muhammed ile birlikte Suriye vatandaşı 3 kişi daha görev yapacak. ABD Temsilciliği açılacak olan SDK’nın asıl adresi olarak ‘Haseke, Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu’ gösterildi. Temsilcilik için ise ABD’nin başkenti Washington’ın güneybatı bölgesinde bir adres verildi. 31 Ocak tarihi itibarıyla temsilciliğin hâlâ kuruluş aşamasında olduğu belirtildi.

OLASI FAALİYETLERİ

SDK temsilciliğinin ABD’deki faaliyetlerinin neler olduğuna ilişkin soruya verilen yanıtta ise öncelikli hedefler arasında Amerikan hükümetinin Suriye’de federalizmi destekleyecek yasalar çıkartmasına vurgu yapıldı. Tam ifade şöyle: ‘SDK’nın ABD’deki misyonu öncelikli olarak Amerikan halkının Suriye’deki demokratik süreç konusunda eğitilmesine odaklanacaktır. SDK, Amerikan hükümetinin Suriye’deki demokrasiyi güçlendirilmesi ve Suriye’deki demokratik geçişte federalizmi bir çözüm olarak seçecek yasaları çıkartması için teşvik edecektir.’

KÜSTAH AÇIKLAMA

‘ABD’de yürütülecek faaliyetler siyasi faaliyetleri kapsayacak mı’ sorusuna ‘evet’ yanıtı verildi. Siyasi faaliyetlerden ne kastedildiğine ise şu ifadelerle açıklık getirildi: “SDK’nın ABD misyonunun yasama alanındaki çabalarını yoğunlaştıracağı alanlar şöyle olacaktır; Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu (KSDF) ordusunun daha iyi donatılması, DEAŞ sonrası dönemde ihtiyaç duyulacak bölgenin terörle mücadele mekanizmasının iyileştirilmesi, Suriye’deki Türk işgalinin sonlandırılması, KSDF’nin uluslararası bir havalimanı işletmesine izin verilmesi ve bölgeye insanı yardımların arttırılması.”

FİNANSAL KAYNAĞI BAĞIŞLAR

Başvuru belgesinde kaydolmadan önceki 60 gün içinde yabancı bir kaynaktan para alıp almadıklarına ilişkin soruya ‘evet’ yanıtı verildi. SDK’nın destekçilerinden Ekim-Aralık 2017’de toplanan 60 bin dolarlık bağış, temsilciliğin finans kaynağı olarak gösterildi.

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