20 Nisan 2018 Cuma5 Şaban 1439
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Olay açıklama! "Volkan'a bıçak atıldığında..."

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Olay açıklama! "Volkan'a bıçak atıldığında..."
Aziz Yıldırım, yarıda kalan Beşiktaş maçının ardından kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.
Olay açıklama! Olay açıklama! Olay açıklama!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarıda kalan Beşiktaş maçının ardından kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.

Aziz Yıldırım, yaşanan olayların 3 Temmuz'un devamı olduğunu belirtirken, Beşiktaş'ın sahasındaki olaylı maçı da hatırlattı.

İşte Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın maç sonundaki açıklaması...

''Bugün tüm Türkiye'nin gözleri önünde stadımızda adeta 3 Temmuz olaylarının devamı niteliğinde yeni bir senaryo devreye sokuldu. En ufak saha olayının "maç tatili" için sebep olarak arandığı bir operasyona alet edilmekten Fenerbahçe camiası adına utanç duyuyorum. Volkan Demirel'e kapı kolu, kaldırım taşı, bıçak atıldığında bu hakemler neredeydi? Hasan Çetinkaya'nın Vodafone Arena'da kafasına taş isabet ettiğinde; Mehmet Topal'a gol sevinci sırasında tehlikeli madde fırlatıldığında maç neden tatil edilmedi?

Finale giden yolda; 10 kişi kalmış rakibe karşı, tüm psikolojik ve fiziksel üstünlük lehimizeyken, bu yapılan kurgu yüz kızartıcı bir utanç tablosudur!

Bütün uyarılara rağmen, tüm destek talebine rağmen, herhangi bir yardımın sağlanmaması; sahaya yabancı maddelerin atılması, bunun bir senaryo olduğunu açık ve net şekilde ortaya koymaktadır.

Finale kalmanın şampiyonluğa olan motivasyon ve inancı sağlayacağından zerre şüphe yokken, bunları yapanlara Fenerbahçe taraftarı demek hakarettir, densizliktir! Daha önce de dikkat çektiğim gibi; bir süredir, özellikle sosyal medya aracılığıyla taraftar görünümlü troller üzerinden başlayan bu kirli oyunun ikinci perdesine bugün stadımızda geçilmiştir. Her şeyin ötesinde, ikazlara rağmen herhangi bir müdahalenin gerçekleşmemesi; farklı bir akıl oyunu olduğunun altını çizmekte, her şeyi apaçık ortaya koymaktadır.

Fenerbahçe'nin başarısız olması için her türlü aşağılık, kirli kumpası yapabilecek bir oluşumun varlığına bugün stadımızda şahit olduk!

Bugün yaşanan olayları asil, kahraman ve sağduyulu Fenerbahçe taraftarına m,l etmek; bu manipülasyona alet olmak, yürütülmekte olan algı operasyonun bir parçası olmaktan başka bir şey değildir.

Fenerbahçe yine karanlık birtakım ellerin devreye girmesiyle kaosa sürüklenmeye çalışılmaktadır. Fenerbahçe, üzerinde oyun oynanacak bir kulüp değildir. Daha önce bu tarz oyunlara nasıl izin vermediysek, yine aynı duruşu, dimdik sergileyeceğiz. Bu böyle bilinsin.

Bütün yaşananların farkında olduğumuzu, oynanan senaryoyu bütün çıplaklığıyla ortaya koyacağımızı kamuoyuyla paylaşırız...

AZİZ YILDIRIM
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ BAŞKANI''
 

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