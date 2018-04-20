20 Nisan 2018 Cuma5 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:38Güneş 06:11Öğle 13:09İkindi 16:53Akşam 19:55Yatsı 21:22
    • 20°C Adana
    • 18°C Adıyaman
    • 11°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 12°C Amasya
    • 13°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 111.714 -0.36
  • Altın: 174,298 -0.29
  • Dolar: 4,0385 -0.05
  • Euro: 4,9779 -0.21

Erdoğan'dan uyarı! Aman bu hataya düşmeyelim

»
Erdoğan'dan uyarı! Aman bu hataya düşmeyelim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, basına kapalı toplantıda iki seçimin bir araya gelmesinin avantajları olduğu kadar dezavantajlarının da bulunduğunu kaydetti.
Erdoğan'dan uyarı! Aman bu hataya düşmeyelim Erdoğan'dan uyarı! Aman bu hataya düşmeyelim Erdoğan'dan uyarı! Aman bu hataya düşmeyelim

AK Partili vekillere 24 Haziran milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı erken seçimini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aman seçmenimizimühür hatasına düşürmeyelim. 'Nasıl olsa MHP de bizden. MHP’ye de oy verelim' havasına girmesin kimse. MHP ile AK Parti arasındaki bu çizgiye de dikkat edelim. Bu anlamda rehavete kapılmayalım" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, basına kapalı toplantıda, ilk kez Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin birlikte yapılacağını hatırlatarak, iki seçimin bir araya gelmesinin avantajları olduğu kadar dezavantajlarının da bulunduğunu kaydetti.

"MÜHÜR HATASINA DÜŞMEYELİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, isminin avantaj olarak görünebileceğini ancak bunun dezavantaja da dönüşebileceğini vurguladı.

"Aman, seçmenimizi mühür hatasına düşürmeyelim" uyarısında bulunan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Nasıl olsa MHP de bizden. MHP’ye de oy verelim havasına girmesin kimse. MHP ile AK Parti arasındaki bu çizgiye de dikkat edelim. Bu anlamda rehavete kapılmayalım. Bize milletvekili sayısı lazım. Komisyonların daha rahat çalışabilmesi için yüksek sayıya ihtiyacımız var. Bunun için artık daha çok çalışacaksınız."

SINAVI GEÇEMEYENLER OLDU

Erdoğan ayrıca, "16 yıllık süreçte yollarımızı ayırmak durumunda kaldığımız arkadaşlarımız da oldu. Sınavı geçemeyenler de oldu. Sizler sınavı geçtiniz. Bundan sonra da hep birlikte yolumuza devam edeceğiz. Bundan sonra sahalarda olacaksınız. Her zamanki gibi daha çok çalışın" dedi.

HABERTÜRK

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Abdullah Ağar değerlendirdi! Erken seçim kararının arkasındaki gerçekAbdullah Ağar değerlendirdi! Erken seçim kararının arkasındaki gerçekGüvenlik ve Strateji Uzmanı Ağar, devletin seçimin erken yapılmasını bir güvenlik, bir beka meselesi olarak algılayıp o şekilde davrandığını söyledi.
Hükümet düğmeye bastı! 3 üniversite bölünecekHükümet düğmeye bastı! 3 üniversite bölünecekHükümet, 15 yeni üniversite kurulması tasarısını Meclis'e sundu. Tasarıyla İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri dahil toplam 10 üniversite de bölünecek.
Erdoğan'dan uyarı! Aman bu hataya düşmeyelimErdoğan'dan uyarı! Aman bu hataya düşmeyelimCumhurbaşkanı Erdoğan, basına kapalı toplantıda iki seçimin bir araya gelmesinin avantajları olduğu kadar dezavantajlarının da bulunduğunu kaydetti.
Ağaca asılı bulundu! Cebinden bakın ne çıktı..Ağaca asılı bulundu! Cebinden bakın ne çıktı..Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, inşaatlarda sıvacılık yapan Süleyman K. (43), iğde ağacına asılı halde bulundu. İntihar ettiği belirlenen Süleyman K.'nin cebinden, borç ihtarnamesi çıktığı öğrenildi.
Metin Feyzioğlu'ndan "Adaylık" açıklaması!Metin Feyzioğlu'ndan "Adaylık" açıklaması!Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanlığına adaylığıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.
Şok sözler! Banyoya götürüp kilitledi ve...Şok sözler! Banyoya götürüp kilitledi ve...Antalya'da kendi evinde 6 yıllık arkadaşının saldırısına uğrayan E.U., yaşadıklarını anlattı.
  • İşte seçim sonrası hayatımızda değişecekler20 Nisan 2018 Cuma 09:02
  • Yargıtay'dan Aydın Doğan'a kötü haber20 Nisan 2018 Cuma 07:40
  • Afrin'den acı haber! Şehidimiz var19 Nisan 2018 Perşembe 23:56
  • İstanbul'daki hastane yangınının nedeni belli oldu19 Nisan 2018 Perşembe 23:55
  • FETÖ en son onu görevlendirmişti! Böyle yakalandı19 Nisan 2018 Perşembe 16:40
  • Almanya 3. Havalimanı'nı yakın takibe aldı19 Nisan 2018 Perşembe 16:20
  • Erken seçim teklifi yarın TBMM'de19 Nisan 2018 Perşembe 16:06
  • Polis kılık değiştirip, yakaladı19 Nisan 2018 Perşembe 16:00
  • Yargıtay'dan tüm çalışanlar için emsal karar!19 Nisan 2018 Perşembe 15:20
  • İki vekilin daha milletvekillikleri düşürüldü19 Nisan 2018 Perşembe 15:08
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri