20 Nisan 2018 Cuma5 Şaban 1439
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CHP'li Yılmaz'ın adaylığını duyan Şentop canlı yayında kahkaha attı

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CHP'li Öztürk Yılmaz'ın adaylığını duyan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, canlı yayında kahkaha attı.
CHP'li Yılmaz'ın adaylığını duyan Şentop canlı yayında kahkaha attı
CHP'li Yılmaz'ın adaylığını duyan Şentop canlı yayında kahkaha attı CHP'li Yılmaz'ın adaylığını duyan Şentop canlı yayında kahkaha attı CHP'li Yılmaz'ın adaylığını duyan Şentop canlı yayında kahkaha attı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, 24 Haziran 2018'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduğunu açıkladı. Yılmaz'ın adaylığını açıkladığı sırada CNN Türk canlı yayınında konuşan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı AK Parti'li Mustafa Şentop, haberi duyunca kahkaha attı.

CHP'li Yılmaz: Cumurbaşkanlığı'na adayım

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "Milli iradeye komplo kurulmasına izin vermeyiz, genel başkanımıza da düşüncelerimi açtım. Genel başkan aday olmadığı taktirde adayım" dedi.

Yılmaz "Genel başkanımıza düşüncelerimizi açtım. Genel başkanımızın aday olması durumunda sonsuz desteğim var. Aday olmaması halinde ve partimizin ilgili organlarının tevdi etmesi halinde adayım.Kenardan aday olunmaz. Tavşan aday olunmaz. Burası er meydanı. Bunu olabilecek insanların çıkması gerekiyor. 47 yaşındayım. Hayatımda hiçbir başarısızlığım olmadı. Bunu başaracağıma sonsuz inanıyorum. Zerre kadar tereddüdüm yok. Kimseden korkum endişem, en ufak derecede bir tereddüdüm yok. Veremeyecek hiçbir hesabım yok. Allah'tan başka hiçbir kimsenin önünde eğilmedim ve dimdik halkla mücadeleyi kazanacağıma inanıyorum. Yeter ki bu görev bize tevdi edilsin. Ben CHP Genel Merkezi önünde boynumun bükük olmasını istemiyorum. Ağlamak istemiyorum. 25 Haziran'da yeni bir yaza uyanmak istemiyorum." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: Bunun neticelendirileceği yer Meclis'tir

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Yılmaz'ın adaylığı hakkında NTV canlı yayınında soruları yanıtlarken "Herhangi birisi aday adayı olabilir. Bizde bu çoktur, parti içi demokrasiyi çalıştırdığımız için. Bunun neticelendirileceği yer Parti Meclisi'dir. Şimdi sizden duydum" dedi.

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