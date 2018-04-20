20 Nisan 2018 Cuma5 Şaban 1439
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Köyde dehşet anları!

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Sivas'ta Karayün köyünde dehşet anları yaşandı. Çiftçilikle uğraşan Ahmet Yapmaz , boşanma davası açan 3 çocuk annesi eşi Fatma Yapmaz'ı av tüfeğiyle öldürdü, oğlu ve gelinini de yaraladı.
Köyde dehşet anları!
Köyde dehşet anları! Köyde dehşet anları! Köyde dehşet anları!

Olay, bugün sabah saatlerinde merkeze bağlı Karayün köyünde yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen çiftçi Ahmet Yapmaz, aralarındaki şiddetli geçimsizlik nedeniyle kendisine boşanma davası açan eşi Fatma Yapmaz ile yine tartıştı. Eşini 'çocuklarının kendisinden olmadığı' yönünde suçladığı öğrenilen Ahmet Yapmaz, kendisine ait af tüfeğini alıp, dehşet saçtı. Ahmet Yapmaz, önce eşi Fatma Yapmaz'a, ardından da kendisine engel olmak isteyen oğlu Mustafa Yapmaz ve gelini Hürü Yapmaz'a peş peşe ateş etti. Silah seslerini duyan komşuları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Yapmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Hürü Yapmaz ile hafif yaralı eşi Mustafa Yapmaz ise olay yerindeki müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Hürü Yatmaz'ın da hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Fatma Yapmaz'ın cesedi de otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi.

Ahmet Yapmaz ise olay yerine gelen jandarma ekiplerine teslim oldu.

"ŞUURUNU KAYBETMİŞTİ"

Olay sırasında Mustafa ve Hürü Yapmaz çiftinin 1 yaşındaki kızları E.'nin de evde olduğu öğrenildi. Kız bebeğin, komşuları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldığı belirlendi.

Köy sakinlerinden Ahmet Susuz, yoldan geçerken olayı fark ettiklerini belirterek, "Biz Sivas'a gidiyorduk. Evin önünde kalabalık gördük. Baktığımızda hanımını, çocuğunu, gelinini vurmuştu. Eşi hayatını kaybetti. Çocukları da hastanede. Önce kaçmıştı. Sonra tuvaletin içine girmiş. Çıktı 'Ben buradayım' dedi. Şuurunu kaybetmişti" dedi.

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Köyde dehşet anları!Köyde dehşet anları!Sivas'ta Karayün köyünde dehşet anları yaşandı. Çiftçilikle uğraşan Ahmet Yapmaz , boşanma davası açan 3 çocuk annesi eşi Fatma Yapmaz'ı av tüfeğiyle öldürdü, oğlu ve gelinini de yaraladı.
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