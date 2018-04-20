20 Nisan 2018 Cuma5 Şaban 1439
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Türkiye'de bir ilk! Öldürülen PKK'lıdan çıktı

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ABD'nin "SDG'ye verdik" dediği silahlardan biri daha Türkiye'de ele geçirildi. Siirt'te öldürülen 7 PKK'lının yanında bulunan NEA 15 CCS adlı silah, çok özel birlikler tarafından operasyonlarda kullanılıyor.
Türkiye'de bir ilk! Öldürülen PKK'lıdan çıktı
Türkiye'de bir ilk! Öldürülen PKK'lıdan çıktı Türkiye'de bir ilk! Öldürülen PKK'lıdan çıktı Türkiye'de bir ilk! Öldürülen PKK'lıdan çıktı

Siirt Jandarma Komutanlığı’nın Pervari ilçesinin Yazlıca (Herekol) Dağı’nda terör örgütü PKK’ya yönelik başlattığı hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmatla birlikte Kanadalı silah üreticisi Northern Eastern Arms (NEA) adlı şirket tarafından üretilen otomatik savunma tüfeği ‘NEA15 7.5” PWD-CSS’ ele geçirildi. 

AĞAR: TÜRKİYE'DE BİR İLK

Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabında Türkiye'de ilk kez ele geçirilen bir silah hakkında paylaşımlarda bulundu.

Silahın geçtiğimiz günlerde Siirt'te düzenlenen ve 7 PKK'lının ölü ele geçirildiği operasyonda bulunduğunu belirten Ağar, NEA 15 CCS adlı tüfeğin özel operasyon timlerinin kullandığı bir silah olduğunu belirtti.

Ağar'ın açıklaması:

Türkiye’de ilk! “NEA 15 CCS” Bu silah Herekol’da 7 PKK’lının imha edildiği operasyonda çıktı. Silahı ABD-Kanadalı NEA üretiyor. Böldede Irak Özel Kuvvetlerine, Peşmergeye verildi. Ama özellikle SOG’lar kullanıyor. Yani bu bir Special Op Group Unit Weapon. Artık PKK’dan çıkıyor. Hem de Siirt’te...

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