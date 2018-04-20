Avusturya Başbakanı yine kinini kustu: İzin vermeyeceğim

Her fırsatta Türkiye'ye kin kusan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, yine bekleneni yaptı ve skandal bir açıklamayla Türk siyasetçilerin Haziran seçimleri öncesinde topraklarında kampanya yapmasını yasaklayacaklarını söyledi.

Türkiye'nın Avrupa Birliği'ne katılmasına sert şekilde karşı çıkan ve Türkiye karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen, Avusturya'nın sağ-kanat politikacılarından Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Türkiye'deki erken seçimle ilgili ORF radyosuna açıklamalarda bulundu.



TÜRK SİYASETÇİLERE İZİN VERMEYECEĞİZ Kurz; "Erdoğan'ın Türkiye liderliği yıllardır Avrupa'daki toplulukları sömürüyor. Türkiye'deki seçimlerle ilgili yapılacak kampanyalar Avusturya'da istenmiyor ve kesinlikle bunlara izin verilmeyecek." dedi.



DİPLOMATİK KRİZE NEDEN OMUŞTU



Yüz binlerce Türk'ün yaşadığı ülkede geçen yıl Türk bakanların seçim kampanyası yapmasına da izin verilmemişti. Türkiye'de yapılan referandum öncesinde Türk bakanlar, Almanya ve Hollanda'ya gitmiş fakat bu toplantılar iptal edilmişti. Bu gelişme Ankara ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında diplomatik krize sebep olmuştu.