20 Nisan 2018 Cuma5 Şaban 1439
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'Türkiye'ye gövde gösterisi' alay konusu oldu!

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Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ege’de Türkiye'ye mesaj vermek için Türkiye kıyılarına yakın Meis (Kastellorizo) Adası'nı ziyaret etmişti. Ziyaretin amacı şaştı, sosyal medyada alay konusu oldu.
'Türkiye'ye gövde gösterisi' alay konusu oldu!
'Türkiye'ye gövde gösterisi' alay konusu oldu! 'Türkiye'ye gövde gösterisi' alay konusu oldu! 'Türkiye'ye gövde gösterisi' alay konusu oldu!

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın, Türkiye'nin yanı başındaki Meis adasını ziyaret edişinin üzerinden iki gün geçti, ancak basında ve sosyal medyada konunun karşılığı halen bulunuyor.

Bir gövde gösterisi gibi yapılan ziyaret, Yunan Başbakan için adeta kabus oldu. Yunan sosyal medya kullanıcıları Çipras'ın ziyareti verdiği pozları ile dalga geçti.

ROMANTİK ZİYARET

Adaya yaptığı ziyarette halka temas kuran Çipras'ın bir pozu, alay konusu oldu. Görüntüde dükkanları gezerek halk ile diyalog kuran Çipras'ın bir sarışın kadın ile gülüşerek sohbet etmesi malzeme edilirken, bu kare ile ilgili oldukça fazla şaka yapıldı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları bu bakışmaya şiirler yazıp sayfalarında paylaşırken, bazıları ise Çipras'ın eline photoshop ile gitar verip, dalga geçti.

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ÇİRAS'IN GÖVDE GÖSTERİSİ FOS ÇIKTI

Yunan Başbakanı Aleksis Çipras'ın gövde gösterisi niteliğindeki bu ziyaret, yaptığı konuşmalar haricinde bomboş bir geziye döndü. Aksine gezi saygınlığını yitirerek alay konusu oldu.

Gezide Türkiye'ye mesaj vermek istediği yönünde bir açıklama yapan Çipras, "Yunanistan istikrarsızlaşmış bir bölgede istikrar direğidir. Silahlı kuvvetlerin erkek ve kadınlarına güveniyoruz. Saldırganlık ve provokasyon bir güç göstergesi değildir. Yunanistan ile kimse oyun oynayamaz, önemli değerlere sahibiz ve bu değerleri savunacağız." ifadelerini kullandı.

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