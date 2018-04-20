20 Nisan 2018 Cuma5 Şaban 1439
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Erdoğan net konuştu! 'Bu bir kumpastır...'

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Erdoğan net konuştu! 'Bu bir kumpastır...'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Erdoğan net konuştu! 'Bu bir kumpastır...' Erdoğan net konuştu! 'Bu bir kumpastır...' Erdoğan net konuştu! 'Bu bir kumpastır...'

 

İşte Erdoğan'ın açıklamaları:

"Bu konu gerçekten bizi üzdü. İstanbul'a dün akşam indiğimde şahit oldum. Bir defa futbol terörünün dışında burada bir kumpas var. Olay hep köşelerde oldu. Dört korner köşesinde korner atılacakken oldu. Bu tribünlerdeki terörü birileri organize etti. Bu kendiliğinden olan bir şey değil. Sahada hava gayet iyi, Oyun sakin. Ama korneri kullanırken çakmak atılıyor. Böyle bir şey olmaz."

"TOLGA O YANLIŞA GİRMEMELİYDİ"

"Şenol Hoca'nın başına gelen olay ufak tefek bir şey değil. Keşke Tolga da o yanlışın içine girmemiş olsaydı. Şenol Hoca'ya yapılanı affetmek mümkün değil. Ben Şenol Hoca'yı, Fikret Başkanı ve Aziz Başkanı aradım. TFF bu konuyla ilgili çalışacak. Biz de Spor bakanlığımızla bu işlerin üzerine gideceğiz. Ne yapıp edip sahalarımızdaki bu olayları durduracağız." 

"SONUNA KADAR ÜZERİNE GİDECEĞİZ"

"En çok üzüldüğüm şey, tribünlerde kadınlarımızın bu maçlara gitmesini sağlamak. Kadınlarımızı maçlara gönderirsek bu olaylar biterdi ama olmadı. Alınacak tedbirlerle bu olayları bitirmeye çalışacağız. Biz bu olayların üzerine gideceğiz."

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