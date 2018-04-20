20 Nisan 2018 Cuma5 Şaban 1439
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Burnumuzun dibindeki büyük tehlike!

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Burnumuzun dibindeki büyük tehlike!
Wall Street Journal gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Arap ülkelerinin askerlerinden oluşan bir kuvveti Suriye’ye getirmek istediğini öne sürmüştü.
Burnumuzun dibindeki büyük tehlike! Burnumuzun dibindeki büyük tehlike! Burnumuzun dibindeki büyük tehlike!

ABD'li uzmanlar, 'ABD'nin öncülüğünde kurulacak “Arap Ordusu”nun Suriye’de terör örgütlerinin cirit attığı bölgelere yerleştirilmesi planının' Türkiye açısından kabul edilmesi zor yönleri bulunduğunu ve bu yüzden hayata geçirilmesinin oldukça zor olduğunu söyledi.

BOLTON'UN GÜÇ GÖSTERİSİ

Habertürk yazarı Serdar Turgut'a göre 'Arap ordusu planı' Beyaz Saray’da yeni görevine başlayan Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un fikri... Bolton göreve başlar başlamaz yönetimin her birimi karşı olsa da Başkan Trump’ın ABD askerini Suriye’den çekmek istediğini gördü. Bolton bu aşamada Trump’ın isteği doğrultusunda yeni bir plan geliştirmeye karar verdi.

Bu öyle bir plan olmalıydı ki hem birimlerin çekilme sonunda olacaklar konusundaki korkularını azaltsın, hem Trump’ı tatmin etsin, hem de Suriye’nin vurulması öncesinde kendisinin Mattis karşısında güçsüzmüş gibi gösteren konumunu düzeltsin.

Sonunda Bolton’un imzası bulunan yeni Suriye planı ortaya çıktı. Bolton, bu planı Trump’ın daha önceki konuşmalarında işaret ettiği yönde yaptı.

ARAP BİRLİĞİ

Plana göre 4-6 ay içinde Suriye’nin kuzeyinde bulunan 2 bin Amerikan askeri çekildiği takdirde yerine Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) yapacağı askeri katkıyla oluşturulacak bir Arap birliği konulacaktı. Ayrıca bu ülkelerden operasyonları finanse etmeleri için para da vermeleri istendi.

Eğer hayata geçirilebilirse bu Arap birliğinin;

1- Bölgede YPG’nin ve Amerika’nın yapamadığını yapacağı ve yerel Sünni Arap halkın güvenini kazanacağı,

2- Bölgeye müdahale planları olan Türkiye’ye karşı caydırıcı güç olacağı,

3- Bölgeye yönelik planları olan İran ve ona yakın milis güçlerine karşı etkili bir güç oluşturacağı düşünülüyor Washington’da.

TÜRKİYE AÇISINDAN...

Washington’da bölgeden sorumlu uzmanlar, bu planın kendi içinde uygulanma zorlukları içerdiğini, Türkiye açısından da kabul edilmesi zor yönleri bulunduğunu ve bu yüzden hayata geçirilmesinin oldukça zor olduğunu söylüyorlar. Uzmanlara göre bu zorluklar şunlardan oluşuyor:

1- BAE, Suudi Arabistan, Mısır hep birlikte bir süredir Katar’a karşı işbirliği içindeler. Bu nedenle bunların bir anlaşma içinde bir Arap askeri birliği olarak bölgede var olabilmesi zor görünüyor. 

2- Türkiye her ne kadar hep yanında yer aldıysa da Katar bir süredir gerek Washington’da gerekse Moskova’da bölgesel güç odağı olarak kendisini Türkiye yerine pazarlamaya çalışıyor. Katar’ın bilinçaltında Türkiye’nin olduğunun en net örneği, Washington’da lobicilik için Türkiye’nin çalıştığı Ballard adlı firmayla anlaşmış olmasıdır. Katar bir süredir Beyaz Saray’a kendisinin bölgede düzeni sağlamak açısından en az Türkiye kadar etkili olabileceği mesajını veriyor. Suriye’deki Sünni nüfusun güvenini Türkiye’den çok daha rahat kazanacağı mesajını iletiyor. Ayrıca Türkiye gibi Rusya’dan S-400 füzeleri almak için anlaşma yaptı. Amerika’yla bölgede finansal terörü takip ve önleme merkezini ülkesinde açtı.

Bu nedenle diğer ülkelerle anlaşmazlıklarına rağmen Katar’ın bu yeni Arap askeri gücünde bulunmayı kabul edebileceği düşünülüyor.

ABD’YLE KONUŞULMALI

Yazara göre; Mısır, Suudi Arabistan, BAE, Türkiye’ye karşılar. Katar da Türkiye ile rekabet içinde. Bu Akdeniz doğalgaz alanlarında da görülüyor. Bu nedenle eğer yeni plan hayata geçirilebilirse sınırımızın güneyinde PYD/YPG dışında Araplardan meydana gelen yeni bir sorun odağı da oluşacak demektir. Türkiye’nin bu yeni planı Amerikan yönetimiyle ciddi biçimde konuşması gerektiği Washington’da dile getiriliyor.

BURNUMUZUN DİBİNDEKİ TEHLİKE

Habertürk yazarı Murat Bardakçı ise konuyla ilgili olarak "Seçim derdi ile burnumuzun dibindeki bu tehlikeli projeyi aman gözardı etmeyelim"uyarısında bulunarak Suriye’de bir “Arap ordusu” teşkili fikrinin yeni olmadığını örnekleriyle anlattı.

Bardakçı yazısını "Suriye meselesinin bugün böyle içinden çıkılmaz bir hâle gelmesinin ve Fransa’nın Suriye’ye hâlâ “kendi toprağı” gözü ile bakmasının başta gelen sebeplerinden biri, Arap dünyasının bir zamanlar gerçek bir güç zannettiği ama savaş meydanında sadece dört saat içerisinde perişan olan “Arap Ordusu”dur. Suriye’de benzer bir ordunun tekrar hayata geçirilmesi, bu orduyu teşkil etmeye çalışan güçlerin birbirlerine mutlaka girecek olmaları yüzünden yine felâketle neticelenecek ama arada bizi de biraz uğraştıracaktır"  uyarısıyla sonlandırdı.

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