20 Nisan 2018 Cuma5 Şaban 1439
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Başakşehir'in zirve inadı! Arda sırtladı...

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Başakşehir'in zirve inadı! Arda sırtladı...
Spor Toto Süper Lig’in 30. hafta açılış maçında, Medipol Başakşehir sahasında Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.
Başakşehir'in zirve inadı! Arda sırtladı... Başakşehir'in zirve inadı! Arda sırtladı... Başakşehir'in zirve inadı! Arda sırtladı...

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir ile Kayserisporkarşılaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir 3-1 kazandı.

Başakşehir'in gollerini  28. dakikada Visca, 66. dakikada Arda ve 90.dakikada Elia atarken, Kayserispor'un tek golü 54. dakikada Umut Bulut'tan geldi.

Arda Turan bir gol bir asistle takımını sırtlayan isimlerden oldu.

Bu sonuçla Medipol Başakşehir 62 puana yükselerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Kayserispor ise 44 puanla 6. sırada yer aldı.

Süper Ligin 31. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşırken, Kayserispor evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

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